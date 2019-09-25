Справа українських диверсантів: політв'язнів етапували з Криму до Москви



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За версією російських спецслужб, колишні українські військовослужбовці планували диверсії на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення Криму.

У Москві суд розгляне апеляцію на вирок Севастопольського суду, що 4 квітня дав Дудці та Бессарабову 14 років колонії суворого режим

Засуджених у «справі українських диверсантів» політв'язнів Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували з СІЗО №1 окупованого Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок.

Про це повідомляють Крим.Реаліі з посиланням на адвоката Сергія Легостова

За словами адвоката, зараз вони знаходяться в СІЗО №1 Краснодара «на пересилці».

Незабаром їх доставлять у СІЗО «Лефортово».

У Москві суд розгляне апеляцію на вирок Севастопольського суду, що 4 квітня дав Дудці та Бессарабову 14 років колонії суворого режиму.

Як повідомлялося, 16 вересня архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент попросив президента Володимира Зеленського включити Володимира Дудку та Костянтина Давиденка у списки на обмін полоненими.

Нагадаємо, 9 листопада 2016 року в Севастополі окупанти затримали Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Костянтина Давиденка - трьох «членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України».

Дудка - капітан 2-го рангу запасу, в минулому - капітан корабля радіоелектронної розвідки. Бессарабов і Давиденко до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос».

За версією російських спецслужб, вони планували диверсії на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення Криму. У підозрюваних вилучили зброю та боєприпаси, засоби спецзв'язку, а також карти-схеми об'єктів для запланованих диверсій.

Міноборони України заперечує, що заарештовані є його співробітниками.

Затримані також заперечують свою провину.