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    Суспільство

    Справжня спека: прогноз погоди в Україні на 30 серпня

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    В Україні в усіх регіонах спостерігатиметься спекотна погода - Справжня спека: прогноз погоди в Україні на 30 серпня
    В Україні в усіх регіонах спостерігатиметься спекотна погода

    В Україні буде сонячно, температура підвищиться до +33

    У неділю, 30 серпня, в Україні очікується тепла і сонячна погода. Температура повітря підвищиться до + 33 градусів.

    Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Так, на території західних і центральних областей температура повітря вдень підвищиться до 30-32 градусів тепла, а вночі до +16-18.

    На території північних і східних областей вдень прогнозують 27-29 градусів тепла, а вночі 13-15 градусів тепла.

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    На півдні країни вдень очікується 31-33 градуси тепла, а вночі +16-18.

    У Києві температура повітря в цей день підніметься до 30-32 градусів тепла, а вночі до +16-18.

    прогноз погоди спека повітря
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