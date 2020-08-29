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    В Україну повертається спека: прогноз погоди на 29 серпня

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    В Україну повертається спека: прогноз погоди на 29 серпня - В Україну повертається спека: прогноз погоди на 29 серпня
    В Україну повертається спека: прогноз погоди на 29 серпня

    У деяких регіонах України стовпчики термометрів покажуть +30...+32 градуси

    Погода в Україні у суботу, 29 серпня, буде теплою та сонячною.  

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +26 ... +31 градус.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +26 ... +31 градус.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +23 ... +28 градусів.

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    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +11 ... +16 градусів, вдень +27 ... +32 градуси.

    29 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +12 ... +14 градусів, вдень +26 ... +28 градусів.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер
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