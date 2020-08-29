В Україну повертається спека: прогноз погоди на 29 серпня
У деяких регіонах України стовпчики термометрів покажуть +30...+32 градуси
Погода в Україні у суботу, 29 серпня, буде теплою та сонячною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +26 ... +31 градус.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +26 ... +31 градус.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, вдень +23 ... +28 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +11 ... +16 градусів, вдень +27 ... +32 градуси.
29 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +12 ... +14 градусів, вдень +26 ... +28 градусів.