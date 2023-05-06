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«Сталевий фронт» передав бійцям на «нулі» дрони-розвідники

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Сталевий фронт» передав бійцям на «нулі» дрони-розвідники
Українські захисники використовують дрони для розвідки, корегування чи ураження
фото з відкритих джерел

DJI Mavic 3 – це найбільш потрібна й популярна у лавах ЗСУ модель дронів

Військовослужбовці, які боронять нашу землю на передовій, отримали два сучасних дрони-розвідники DJI Mavic 3. Передала дрони компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов.

Нові Mavic’и доставили на Донецький напрямок, де у лавах Збройних Сил України служить працівник Запоріжсталі з промовистим позивним «Грім».

«Запоріжсталь» та Метінвест завжди підтримують своїх співробітників. І зараз, коли ми на передовій, підприємство не залишається осторонь. Сьогодні ми отримали два дрони-розвідники – наші очі на фронті. Вони допомагають виявити скупчення військової техніки, живої сили супротивника і потім, за необхідності, коригують наш вогонь. Цей дрон керується дистанційно, з пульта управління. Пілот у режимі реального часу бачить де, що знаходиться і відбувається, і тоді приймається рішення про евакуацію або вогневе ураження», – каже «Грім».

DJI Mavic 3 – це найбільш потрібна й популярна у лавах ЗСУ модель дронів, які допомагають виявляти та знищувати ворога на передовій. Конкурентною перевагою цієї моделі є відмінна оптика та навігація.

«Українські захисники використовують дрони для розвідки, корегування чи ураження. Однак найперша та найважливіша їх місія – це внесок у збереження життів особового складу українських збройних сил. Саме тому коптерів ніколи не буває багато, тому ми системно передаємо цих «пташок» нашим захисникам. Сьогодні ще два Mavic'a від «Запоріжсталі» та Метінвесту прямують до Нацгвардії, де зокрема служить «на нулі» й один із наших хоробрих запоріжсталівців», – прокоментував директор з закупівель «Запоріжсталі» Євген Авджи.

Нещодавно бійці на найгарячіших напрямках також отримали від «Сталевого фронту» 6 потужних дронів, 1 комплекс Starlink, 2 акумулятори екофлоу, 3 радіостанції та 5 прицілів нічного бачення. Також їм привезли протигази, адже останнім часом російська армія обстрілює позиції наших військових хімічною зброєю.

Як відомо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива бізнесів Ріната Ахметова. У її рамках група Метінвест передала захисникам вже понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, бійці отримали понад 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та «швидкі», а для заправки машин надано понад 1,1 млн. літрів пального.

Теги: допомога ЗСУ фронт автомобіль Рінат Ахметов бізнес армія

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