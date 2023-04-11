Авторинок часів війни. Найдорожчі автівки, які купують бюджетники

Проєкт Dozorro дослідив, на які легковики витрачалися публічні кошти у перший рік повномасштабної війни

Протягом останнього року автопарки бюджетних установ, а також комунальних і державних підприємств оновлювали не лише планово – комусь довелося відновлювати знищене росіянами чи шукати заміну машинам, які передали на передову. Звісно, не обійшлося і без неочікувано дорогих закупівель. Тож проєкт Dozorro Transparency International Ukraine комплексно проаналізував, як купували автівки протягом першого року повномасштабної війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для цього дослідження використовувалися дані з Prozorro: вивантажено перелік усіх доступних у системі закупівель легкових автомобілів, які провели з 24 лютого 2022-го до 24 лютого 2023 року. Однак відзначимо, що найімовірніше це не всі договори на машини за минулий рік. Певний час замовники мали право підписувати контракти напряму, без тендерів – і звітувати про це в електронній системі вже після закінчення воєнного стану.

Особливу увагу приділилено закупівлям автівок, дорожчих за 1 млн грн. Але спершу – загальна статистика.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Четверту частину автомобілів придбала Нацполіція

Наразі публічно доступна інформація про закупівлі 1 779 легкових автомобілів протягом першого року повномасштабної війни. Сума договорів – 2,4 млрд грн. Ці контракти охоплюють усі автомобілі, що підпадають під критерії вибірки – а це і швидкі, й інкасаторські автівки, і спеціальні машини для силових структур, і звичайні легкові авто.

Два найяскравіші регіони-лідери – Київська та Полтавська області. У них обох кількість придбаних автівок перевищила сотню. Водночас на Київщині значний обсяг закупівель припадає на великих замовників, що зареєстровані в столиці і купують централізовано. На один із запитів Dozorro замовник із Полтавської області пояснював, що на початку повномасштабного вторгнення їхня установа віддала всі свої автомобілі й техніку на потреби ЗСУ.

За підрахунками, найбільше машин придбала Національна поліція та її регіональні підрозділи – 487 авто на 395 млн грн. Це 27% від загальної кількості. Поліціянти купували спецавто на базі як бюджетних Renault Duster по 700 тис. грн, так і преміальних позашляховиків Toyota Land Cruiser Prado за 1,8 млн грн, мінівенів Opel Zafira за 2 млн грн та седанів Toyota Camry за 1,5 млн грн.

Другу сходинку зайняв державний «Ощадбанк» – 204 авто на 666 млн грн. Зокрема АТ «Ощадбанк» придбав інкасаторські автомобілі на базі Ford Transit та інкасаторські автомобілі з панцеровим захистом на шасі Ford Trucks.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На третьому місці поліція охорони та її регіональні підрозділи – 175 авто на 137 млн грн. Тут також купували авто спеціального призначення:

Крім того, Управління поліції охорони у Вінницькій, Полтавській, Одеській та Львівській областях планували придбати позашляховики спецпризначення на базі Volkswagen Touareg по 3 млн грн за авто. Однак через розголос у ЗМІ закупівлі скасували. Так, у Полтавській та Львівській областях закупівлю не довели до кінця через відсутність подальшої потреби, в Одеській розірвали договір за згодою сторін. А на Вінниччині скасували тендер через скорочення видатків.

Авто для ТРО та військових

Частина автомобілів, які купують в Prozorro, – для бійців. Так, Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради в листопаді придбав 10 Nissan Navara та Mitsubishi L200, у грудні – ще 10 вживаних пікапів Nissan Navara. Ладижинська міська рада (Вінницька область) купила вживаний Nissan X-Trail для ТРО. Великорублівська сільська рада (Полтавська область) обрала вживаний Volkswagen Multivan для добровольчого формування громади. Шепетівська міська рада (Хмельниччина) у межах «Програми заходів національного спротиву Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік» закупила Mersedes-Benz Sprinter 312 та Renault Master.

Скільки саме з 1,8 тисяч придбаних авто передали військовим, сказати важко – не всі замовники прописують, що вони купують машини саме для них. Крім цього, чимало бюджетників віддали бійцям ті машини, що в них уже були, і тепер поступово відновлюють автопарки.

Найдорожчі машини першого року повномасштабної війни

Найдорожчі лоти розділимо їх на дві групи:

Будь ласка, читайте текст після реклами

просто найдорожчі автівки;

люксові моделі, які купували найчастіше.

Які машини коштують найбільше

1. Броньований Toyota Land Cruiser 200

Найдорожчою автівкою, придбаною за перший рік війни, став броньований позашляхових для ДП «Нафтогазбезпека». Автівку куплена за 156 тис. євро, що за курсом на дату покупки дорівнювало 4,56 млн грн. Це не єдина Toyota Land Cruiser 200, яку купило «Нафтогазбезпека» – у договорі є ще шість таких автівок, зібраних у Австрії, але за ціною від 125 до 142 тис. євро. Усі сім автомобілів білі або перлинно-білі, 2014-2017 року випуску. Вони мають дизельні двигуни, п’ять – механічну коробку передач, та 2 – автоматичну. Машини поставила швейцарська дочірня компанія «Нафтогазу» Naftogaz Trading Europe AG.

У «Нафтогазі» на запит Економічної правди відповіли, що ДП «Нафтогазбезпека» забезпечує охорону об‘єктів засновника компанії (тобто уряду), юридичних осіб Групи «Нафтогаз» та інших об‘єктів нафтогазового комплексу. Тому й виникла потреба в таких автомобілях.

Ще один Toyota Land Cruiser 200 в максимальній комплектації Executive Lounge за 3,3 млн грн придбав Виконавчий комітет Мирноградської міської ради (Донецька область). Як зазначається на Prozorro, автомобіль купили для «заходів та робіт з територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади на підтримку ЗСУ».

2. Volkswagen T6.1 Multivan

ПАТ «АБ «Укргазбанк» у серпні 2022-го придбав Volkswagen T6.1 Multivan за 3,1 млн грн. Оскільки оприлюднений на Prozorro договір не має детальної специфікації, неможливо точно визначити, що входить в комплектацію за таку ціну. Там зазначено, що авто 2021 року випуску, воно синього кольору, має повний привід та шкіряний салон. Стан автомобіля: «задовільний».

Можливий вигляд автівки

3. Hyundai IONIQ 5

Електрокар за трохи більше, ніж 2,3 млн грн, у вересні 2022-го купив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Разом із комплектом зимової гуми, євротонуванням скла, килимками в салон і багажник, а також автонабором із вогнегасника, аптечки, троса та знака аварійної зупинки, сума договору становила майже 2,4 млн грн.

Цю модель визнали Міжнародним автомобілем року 2022 (World Car of the Year 2022).

4. Toyota Highlander

Позашляховик за 2,3 млн грн придбало ДП «Дрогобицьке лісове господарство». Автівка має 3,5-літровий бензиновий двигун, 8-ступеневу автоматичну коробку передач, шкіряний салон, три ряди сидінь, мультимедійну систему Toyota Touch 2 із кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 8.0" та акустичною системою JBL (підсилювач, 11 динаміків, з сабвуфером).

Серед лісгоспів позашляховики від Toyota купувало також ДП «Брустурянське лісомисливське господарство». Там модель була дешевша – дві Toyota Hilux Legend по 1,6 млн кожна. Один такий пікап придбали в червні, інший – у серпні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

5. Opel Zafira

Спеціалізований автомобіль на базі Opel Zafira 2022 року випуску в грудні терміново купило Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Машина коштувала 2 млн грн. Яке саме спеціалізоване обладнання додали в авто, точно сказати неможливо – у договорі у відповідному рядку таблиці з технічними характеристиками порожньо.

Найпопулярніші дорогі автівки

Слово найпопулярніші в цьому випадку відносне, адже дорогі автівки не скуповували сотнями. Наприклад, дешевших авто купили понад півтори тисячі на 1,6 млрд грн. Люксові випадки більш поодинокі – нарахувано закупівлі півтори сотні автівок, які коштували понад мільйон гривень. І це щонайменше 40 моделей. Водночас є автомобілі, які зустрічаються трохи частіше за інших.

Skoda Karoq – 13 авто

Залежно від комплектації вартість Skoda Karoq становила 1,1-1,2 млн грн. Її купили:

Головне управління Національно поліції в Хмельницькій області – чотири авто;

Головне управління Національної поліції у Вінницькій області – три авто;

Державний пожежно-рятувальний загін ДСНС в Миколаївській області – шість авто (перша, друга, третя закупівлі).

Mitsubishi L200 – 11 авто

Ця модель коштувала в межах 1,4-2,2 млн грн. Її купили:

Skoda Octavia – 10 авто

Вартість Skoda Octavia, які купували на Prozorro, становила 1-1,3 млн грн. Цю модель придбали:

Управління поліції охорони в Полтавській області – одне авто в найдорожчій комплектації, 1,3 млн грн;

Головне управління Національної поліції в Харківській області – три авто по 1 млн грн.

Toyota Land Cruiser Prado – вісім авто

Ціна на такі позашляховики на Prozorro коливалася в межах 1,5-2,1 млн грн. Їх придбали:

Серед більш поширених моделей були також уже згадана раніше Toyota Land Cruiser 200 (вісім), Toyota RAV4 (сім), Skoda Kodiaq (шість), Hyundai Staria (п’ять), Skoda Superb (п’ять), Hyundai Tucson (п’ять). Також були 12 Fiat Ducato, які коштують дорожче мільйона – але це бригадний фургон, а не преміальне авто, тож такі закупівлі не розписані тут в деталях.

Дорогі машини, як і будь-які інші люксові товари, залишаються чутливим питанням, коли йдеться про публічні кошти. І важливим запобіжником, щоб ці гроші не пішли на чиїсь особисті забаганки, завжди є громадський контроль. Торішні історії, коли закупівлі елітних авто скасовували після розголосу, тільки ще раз це підтверджують.

Тож закликаємо, якщо ви бачите таку підозрілу закупівлю, звертатися до замовника. Якщо вона справді обґрунтована, замовники просто пояснять свій вибір. А якщо ні – пишіть у соцмережі чи журналістам, так ви допоможете добитися ефективного використання публічних грошей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її вміст є виключною відповідальністю Transparency International Ukraine і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Ярослав Пилипенко, Dozorro

Читайте також: Десять найдорожчих авто, які купила держава у 2021 році