Зв'язки між Австралією та Китаєм знову відновлюються: ЗМІ назвали причину

Раніше Китай тиснув на австралійську економіку, щоб країна діяла в інтересах КНР

Економічні та дипломатичні відносини між Австралією та Китаєм поступово відновлюються, оскільки Пекін знизив тиск на австралійську економіку. Раніше Китай намагався змусити Австралію, як ключового постачальника сировини, діяти відповідно до інтересів КНР. Про це повідомляє Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найсильнішою ознакою того, що холоді відносини між країнами знову потеплішають, є те, що більше десятка австралійських компаній, включаючи Rio Tinto Plc та Fortescue Metals Group Ltd., вирушили до Китаю на цьому тижні – перша така поїздка з початку пандемії. Міністр торгівлі Австралії Дон Фаррел може відвідати Пекін вже в травні

«Це частина ширшого кроку Пекіна щодо покращення відносин із певними союзниками США, оскільки президент Сі Цзіньпін прагне підтримати другу за величиною економіку світу та протистояти зусиллям адміністрації Байдена ізолювати Китай на світовій арені», – повідомляє видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З боку Австралії, обрання лівоцентристського лейбористського уряду призвело до зміни тону в стосунках між країнами в порівнянні з більш конфронтаційним підходом, який був прийнятий попереднім урядом.

«Повторне відкриття Китаю відбувається в період відновлення оптимізму щодо відносин між Австралією та Китаєм, – сказав глава HSBC Australia Ентоні Шоу, який є частиною делегації та зазначив: – Оскільки відносини Австралії з Китаєм відновлюються, з’являється величезна можливість підтримати наш бізнес».

Погіршення австралійсько-китайських зв'язків вперше почалося в 2017 році, лише через два роки після набуття чинності угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Початком напруги стало оголошення законодавства прем'єр-міністром Австралії Малкольмом Тернбулом щодо боротьби з іноземним втручанням, який Пекін сприйняв як спробу спрямувати це законодавство проти Китаю.

Незабаром після цього Австралія стала першою країною у світі, яка заборонила китайського технологічного гіганта Huawei Technologies Co. Ltd. від своїх мереж 5G через те, що Китай назвав «необґрунтованими» питання щодо безпеки. США та Великобританія вскорі після цього приєдналися до такого ж рішення. Повністю відносини між країнами розірвалися, коли тодішній прем'єр-міністр Скотт Моррісон у квітні 2020 року закликав до міжнародного розслідування походження Covid-19.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що Китай рішуче виступає проти створення так званого «тристороннього безпекового партнерства» між США, Великою Британією та Австралією.