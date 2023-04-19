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Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Між США та Китаєм почалась Холодна війна?

glavcom.ua
Між двома світовими лідерами загострились стосунки
фото з відкритих джерел

США вирішило загальмувати технологічний розвиток Піднебесної

Адміністрація Джо Байдена готується вже цього місяця проголосити безпрецедентні обмеження американських інвестицій в Китай, мета – «стримання технологічного і військового розвитку КНР». Бізнес буде зобов'язаний повідомляти про інвестиції до китайських технологічних компаній, а держава матиме право просто забороняти подібні оборудки, особливо якщо йтиметься про інвестиції у виробництво мікропроцесорів.

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Сі таки домігся своєї Холодної війни – поки тільки технологічної і в лайт-версії. Але, гадаю, якщо він продовжить спроби зображувати з себе потужного геополітичного гравця і намагатиметься грати на полі США як світового лідера, масштаби й «глибина» технологічного і економічного тлумлення Китаю перманентно збільшуватимуться.

Цілком ймовірно, що в рішенні Байдена відіграли свою роль і звіти наших спеціальних структур про збільшення відсотку китайських електронних деталей в бойових дронах РФ. Звіти включно з назвами (нехай і «орієнтовними») компаній-виробників компонентів російської зброї.

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Джерело
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Теги: США бізнес Китай війна інвестиції

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Олексій Голобуцький

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