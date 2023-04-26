Упіймали на гарячому: львівські митники «прикривали» контрабанду техніки Apple (фото)

Працівники на митному пості «Угринів», що на Львівщині, оформили вантажівку з технікою Apple та інших виробників як порожню

У пункті пропуску «Угринів» трапився черговий скандал – митники оформили вантажівку з технікою на 1,5 млн доларів як порожню. У результаті двох посадовців митного поста звільнили з роботи, щодо третьої відкрили дисциплінарне провадження. Про це пише видання Zahid.

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«Двох посадових осіб митного поста «Угринів» звільнено з лав Держмитслужби, щодо третьої – порушено дисциплінарне провадження з відстороненням від виконання посадових обовʼязків на час його здійснення», – повідомили у Львівській митниці.

Цю схему пропуску контабанди через митний пост «Угринів» правоохоронці викрили спільно з працівниками підрозділу внутрішньої безпеки Держмитслужби. Вантажівка, яку пропустили працівники митниці, без декларування перевозила понад 5700 одиниць нової техніки Apple та інших відомих торгових марок.

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Коли відбувався повторний огляд правоохоронці виявили у вантажівці телефони, ноутбуки, планшети, годинники, навушники Apple та інших торгових марок. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил за переміщення товарів поза митним контролем (ч. 1 ст. 482 Митного кодексу).

Нагадаємо, на кордоні з Польщею українські прикордонники припинили спробу переміщення медичних препаратів на суму понад мільйон гривень. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Спробу незаконного переміщення понад 3,8 тис. блістерів медичних препаратів припинили у місці запланованого пункту пропуску «Нижанковичі».

На виїзд до сусідньої країни слідував вантажний автомобіль «Рено» під керуванням 46-річного мешканця Львівщини.