Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Упіймали на гарячому: львівські митники «прикривали» контрабанду техніки Apple (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Упіймали на гарячому: львівські митники «прикривали» контрабанду техніки Apple (фото)
Львівські митники користувались службовим становищем і допомагали контрабанді товарів

Працівники на митному пості «Угринів», що на Львівщині, оформили вантажівку з технікою Apple та інших виробників як порожню 

 

У пункті пропуску «Угринів» трапився черговий скандал – митники оформили вантажівку з технікою на 1,5 млн доларів як порожню. У результаті двох посадовців митного поста звільнили з роботи, щодо третьої відкрили дисциплінарне провадження. Про це пише видання Zahid.

«Двох посадових осіб митного поста «Угринів» звільнено з лав Держмитслужби, щодо третьої – порушено дисциплінарне провадження з відстороненням від виконання посадових обовʼязків на час його здійснення», – повідомили у Львівській митниці.

Цю схему пропуску контабанди через митний пост «Угринів» правоохоронці викрили спільно з працівниками підрозділу внутрішньої безпеки Держмитслужби. Вантажівка, яку пропустили працівники митниці, без декларування перевозила понад 5700 одиниць нової техніки Apple та інших відомих торгових марок.

4 фото
На весь екран

Коли відбувався повторний огляд правоохоронці виявили у вантажівці телефони, ноутбуки, планшети, годинники, навушники Apple та інших торгових марок. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил за переміщення товарів поза митним контролем (ч. 1 ст. 482 Митного кодексу).

Нагадаємо, на кордоні з Польщею українські прикордонники припинили спробу переміщення медичних препаратів на суму понад мільйон гривень. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Спробу незаконного переміщення понад 3,8 тис. блістерів медичних препаратів припинили у місці запланованого пункту пропуску «Нижанковичі».

На виїзд до сусідньої країни слідував вантажний автомобіль «Рено» під керуванням 46-річного мешканця Львівщини.

Читайте також:  Дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тис. готівкою

Теги: прикордонники скандал автомобіль Apple кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арестович обізвав київських студентів, які відмовилися слухати його лекцію, чм*шниками
Арестович обізвав київських студентів, які відмовилися слухати його лекцію, чм*шниками
12 квiтня, 15:41
Інсайдери стверджують, що пара, яка поселилася у Мар-А-Лаго, веде роздільне життя
Загадкове зникнення Меланії: куди пропала дружина Дональда Трампа
5 квiтня, 22:49
фото ілюстративне
Примус до сексу та побиття. Російська військова розповіла про звірства своїх офіцерів
28 березня, 23:28
Скільки українців залишиться до 2030 року? Прогноз демографа
Скільки українців залишиться до 2030 року? Прогноз демографа
6 квiтня, 19:48
Застосувавши спецзасоби, поліцейські затримали зловмисницю
Львівщина: нетвереза водійка кидалася на патрульних із мачете
15 квiтня, 21:51
У тяжкому стані чоловік був доставлений до лікарні
Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства у Кракові: подробиці
13 квiтня, 11:21
Сонце, море, VIP-готель: як львівські депутати їздять за кордон, доки в Україні війна
Сонце, море, VIP-готель: як львівські депутати їздять за кордон, доки в Україні війна
11 квiтня, 20:42
Британська розвідка вказала, де проходить лінія фронту у Бахмуті
Британська розвідка вказала, де проходить лінія фронту у Бахмуті
18 квiтня, 09:19
Перетворюють Бахмут на руїну: Сирський розповів про ситуацію в епіцентрі бойових дій
Перетворюють Бахмут на руїну: Сирський розповів про ситуацію в епіцентрі бойових дій
18 квiтня, 09:46

Кримінал

Упіймали на гарячому: львівські митники «прикривали» контрабанду техніки Apple (фото)
Упіймали на гарячому: львівські митники «прикривали» контрабанду техніки Apple (фото)
Шпигували за ЗСУ. Сім’я російських агентів отримала 15 років в'язниці
Шпигували за ЗСУ. Сім’я російських агентів отримала 15 років в'язниці
СБУ оголосила підозру власнику одного з головних «рупорів» РФ у Криму
СБУ оголосила підозру власнику одного з головних «рупорів» РФ у Криму
На Волині поліцейський вигадував історії про п’яних хуліганів: як його покарав суд
На Волині поліцейський вигадував історії про п’яних хуліганів: як його покарав суд
Суд відправив до в’язниці переселенця-ухилянта
Суд відправив до в’язниці переселенця-ухилянта
Ховали консерви на 20 млн грн: БЕБ викрило нелегальний склад гуманітарки
Ховали консерви на 20 млн грн: БЕБ викрило нелегальний склад гуманітарки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Чому Онуфрій вже не зможе оголосити автокефалію
7367
Журналісти порівняли ціни на продукти у Міноборони та розвідки: разючі відмінності
6548
Методичка для диктатора: які книги читав Путін перед тим, як розпочати війну
4460
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
3841
Битва за Бахмут: ISW повідомляє про просування окупантів (мапа)
3460
Журналіст розповів про те, що керівник хору з Лаври нібито розбещував семінариста

Новини

Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Сьогодні, 07:51
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
Сьогодні, 07:19
Окупанти обороняються на півдні і ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі
Сьогодні, 06:30
Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя
Сьогодні, 01:51
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
Сьогодні, 01:36

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту