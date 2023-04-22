Мінцифри повідомило, які послуги з’являться у «Дії» найближчим часом

«Люди хочуть бачити абсолютно всі послуги у «Дії»»

Риторика користувачів змінилася з моменту, коли Мінцифри тільки запустило сервіс «Дія». Зараз користувачі хочуть бачити у додатку абсолютно всі можливі послуги. Про це «Главкому» розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

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«Раніше питання завжди стояло так: а чи буде у «Дії» той чи інший сервіс? Зараз питання змінилися на «коли»?» – жартує Банік.

Зараз спеціалісти готують у «Дії» до випуску скасування шерингу автомобіля (завдяки шерингу власник авто може внести до бази даних особу, котра користується його машиною і всі штрафи приходитимуть саме водієві, а не власнику. Шерінг вже був у «Дії», тепер Мінцифри хоче ввести опцію, щоби його можна було ще й скасувати, – «Главком»). На підході можливість заміни водійського посвідчення, щоби людина могла, якщо хоче, відмовитися від відповідного документа у пластику. Скоро буде витяг про несудимість. Також у найближчих планах – документи про освіту. Працюють і над розмитненням, перереєстрацією транспортних засобів.

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Тисячі українців втратили роботу через повномасштабну війну, проте послуга «єРобота» допомогла багатьом у працевлаштуванні.

«Власне, «єРобота» – це можливість отримати грант від держави на розвиток бізнесу. Запустилися ми минулого літа. І з того часу надійшло майже 23 тис. заяв на отримання грантів», – розповів Банік.

Нещодавно додатково запустилася окрема грантова програма для ветеранів війни з Росією. Якщо ветеран подає заявку, він може отримати 250 тис. цього капіталу та створити ще одне робоче місце. Якщо подається не він, а чоловік або дружина, то ця особа має створити вже два робочих місця. Не просто стати ФОПом і працювати самостійно, а взяти на роботу ще двох людей. У такого бізнесу є шанс отримати грант у 500 тис. грн. Якщо ж ветеран веде бізнес протягом трьох років, сума гранту зросте аж до мільйона гривень.

«Для цього треба подати заяву, завантажити бізнес план. Потім спеціальна комісія оцінює, наскільки перспективним є цей бізнес, наскільки можна покладатися на правильне використання наданих коштів. Тоді вже можна буде отримати гроші», – додав він.

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У Баніка є подкаст «Цифра», де він пояснює різні моменти, пов’язані з «Дією»,

«Завжди не вистачає часу пояснити, як і що працює у державі. Коли коментуєш ту чи іншу тему, будучи працівником Мінцифри, мусиш зробити це коротко і вичерпно. І коли нам кажуть, наприклад: «а чого б вам не запустити електронний паспорт домашніх тварин», ти не можеш відповісти коротко. Хочеться навпаки детально пояснити, як працює реєстр таких документів, чи є він взагалі, який у цьому контексті світовий досвід тощо. Тому ми вирішили записувати свій освітній подкаст. У цьому подкасті я є не основним спікером, а лише ведучим», – розповідає Банік.

Перший випуск у був не освітній, а про «Дію» як частину української поп-культури. Другий – про сприйняття «Дії» за кордоном. Дуже складне й неоднозначне питання, на яке можна відповідати по різному. У другий випуск запросили мандрівника Євгена Синельникова, щоби він розповів про свій досвід. І зовсім нещодавно відзняли новий випуск. Він про те, як працюють взагалі держпослуги.

До слова, Мстислав Банік пояснив, що Мінцифри не має стосунку до створення ані «Київ цифровий», ані регіональних застосунків. У кожному регіоні є команда, яка займається цифровізацією. Мінцифри з ними постійно на зв’язку, як, наприклад, з командою «Київ цифровий» під керівництвом заступника київського міського голови Петра Олейнича. Час від часу радимося про якісь спільні проєкти. Наприклад, коли евакуюють автомобіль у Києві і ти можеш поділитися техпаспортом через Дію (шеринг техпаспорта дає власнику можливість доручити всі формальності стосовно автомобіля його нинішньому водію, – «Главком»).

Нагадаємо, що Мінцифри зробило заяву, чи надсилатимуть повістки в «Дії». До слова, «Дія» запустила у тестовому режимі ще одну послугу.