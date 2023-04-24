На Херсонщині росіяни поцілили у школу та автівку, атакували Оріхів: ситуація в регіонах

Уночi ворог вдарив по Нiкополю з важкої артилерiї

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – два обстріли, з них один – сьогодні вранці. Ворог стріляв із артилерії та САУ по Новгород-Сіверському району. Також зафіксовано скидання боєприпасів із безпілотника. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Зранку росіяни здійснили мінометні обстріли Білопільської та Великописарівської громад. На щастя, без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад – Хотінської та Білопільської. Зафіксовано 11 прильотів з мінометів. Минулося без загиблих та поранених.

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Запорізька область

Минулої доби ворог атакував Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 мирних міст і сіл з різних видів озброєння. Терористи здійснили 94 артобстріли, один ракетний, чотири авіаудари, 3 із РСЗВ та 10 із застосуванням БПЛА.

Зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури: житлові будинки, майно людей, складські приміщення агропідприємства. Дані уточнюються.

Дніпропетровщина

Вночi ворог вдарив по Нiкополю з важкої артилерiї. Через обстріл люди не постраждали. Наслідки атаки з'ясовують рятувальники. Вчора у Нікополі було зафіксовано 5 атак, під час яких ворог використовував безпілотні літальні апарати (БПЛА) для скидання боєприпасів.

Внаслідок обстрілу було поранено трьох людей. Вони отримали необхідну медичну допомогу. Один з поранених був госпіталізований. Пошкоджено комунальний заклад, два житлових будинки, дві господарські споруди, автомобіль та лінія електропередачі. Також окупанти били по Марганецькій громаді. Поранених або загиблих, на щастя, немає.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка і Берестове. Вчора ворог також обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Без постраждалих та значних руйнувань.

Луганщина

Минулої доби росіяни відкривали вогонь у бік Новоселівського, Макіївки, Невського, Білогорівки та Діброви.

За інформацією ГШ ЗСУ, у Станиці Луганській сталася бійка між підрозділами ворога, яка переросла у перестрілку, внаслідок якої є загиблі. Продовжують рашисти зазнавати великих втрат й на полі бою. Медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Вчора росіяни обстріляли населені пункти: Слов’янськ, Бахмут, с. Карлівка, с.Новоукраїнка, смт Північне, смт Гостре, Красногорівка, с.Времівка, с.Веселий Гай, с.Ласточкине, с.Ганівка, с.Іванівське, с.Нетайлове, с.Галицинівка, Авдіївка, Краматорськ.

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Пошкоджено об’єктів 12 – приватних будинків, з них три – багатоквартирних; амбулаторія, приміщення сільської ради, господарчу споруду, школу. За добу на Донеччині: двоє загиблих, четверо поранених.

Миколаївщина

Вчора вранці ворог завдавав артилерійських обстрілів по м.Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 412 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. У Бериславському районі у Провідну неділю російська артилерія атакувала кладовище. Подія сталася у селі Гаврилівка Новоолександрівської громади. На щастя, мирні люди не постраждали.

В обід російська артилерія била по селу Кізомис Білозерської громади. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків. Через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала – 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука. Їх шпиталізували, лікарі надають постраждалим необхідну меддопомогу.

Місто Херсон ворог обстріляв три рази. Внаслідок обстрілів з мінометів Херсону загинув 80-річний чоловік. Через російську агресію дві людини загинуло, шестеро - дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 71 особу.

Триває 425-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив приблизно 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ворог активно використовує авіацію, застосовує крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Унаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.