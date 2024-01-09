Стало відомо, коли й де пройде прощання з поетом і військовим Максимом Кривцовим
Із поетом прощатимуться у двох містах
Прощання з поетом і військовим Максимом Кривцовим пройде 11 січня у Києві та 12 січня у його рідному місті Рівне. Про це повідомили друзі Кривцова в соцмережах.
У Києві прощання пройде 11 січня о 12:00 у Михайлівському соборі. Після відспівування процесія рушить на Майдан. У Рівному – 12 січня орієнтовно о 10:00 на Майдані Незалежності.
Нагадаємо, у неділю, 7 січня, стало відомо про загибель українського поета із Рівного Максима Кривцова, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ пішов на війну добровольцем.
Як повідомлялося, поет та доброволець Максим Кривцов перед своєю загибеллю написав пророчий вірш про смерть військового. Кривцов декілька днів тому опублікував щемливі рядки, які стали для нього останніми.
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