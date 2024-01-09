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Стало відомо, коли й де пройде прощання з поетом і військовим Максимом Кривцовим

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стало відомо, коли й де пройде прощання з поетом і військовим Максимом Кривцовим
Максим «Далі» Кривцов був добровольцем у «Правому Секторі», потім воював із «Вовками Да Вінчі»
фото: Katerina Prymak/Facebook

Із поетом прощатимуться у двох містах

Прощання з поетом і військовим Максимом Кривцовим пройде 11 січня у Києві та 12 січня у його рідному місті Рівне. Про це повідомили друзі Кривцова в соцмережах.

У Києві прощання пройде 11 січня о 12:00 у Михайлівському соборі. Після відспівування процесія рушить на Майдан. У Рівному – 12 січня орієнтовно о 10:00 на Майдані Незалежності.

Стало відомо, коли й де пройде прощання з поетом і військовим Максимом Кривцовим фото 1
фото: скріншот
Максим Кривцов – автор книги «Вірші з бійниці», визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН. Поет з Рівного був учасником Революції гідності. Уперше на російсько-українську війну він пішов добровольцем ще у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення у 2022-му знову повернувся на фронт.

Нагадаємо, у неділю, 7 січня, стало відомо про загибель українського поета із Рівного Максима Кривцова, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ пішов на війну добровольцем.

Як повідомлялося, поет та доброволець Максим Кривцов перед своєю загибеллю написав пророчий вірш про смерть військового. Кривцов декілька днів тому опублікував щемливі рядки, які стали для нього останніми.

Теги: смерть Рівне фронт

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