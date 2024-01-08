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Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш
Кривцов дуже любив тварин, на фронті з поетом був рудий кіт
фото з відкритих джерел

«Фіалками мій найдорожчий син проросте», – зазначила мати захисника

Поет та доброволець Максим Кривцов, який учора, 7 січня, пішов з життя, перед своєю загибеллю написав пророчий вірш про смерть військового. Військовий декілька днів тому опублікував щемливі рядки, які стали для нього останніми.

Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш фото 1

«Мій прострелений автомат заржавіє бідненький, мої змінні речі та екіпу передадуть новобранцям, та скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою», – написав Кривцов.

У коментарях під дописом друзі та знайомі написали, аби поет тримався та поки не думав про загибель, однак вже за два дні десятки користувачів залишили коментарі з приводу загибелі автора пророчих рядків.

Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш фото 2
Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш фото 3
Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш фото 4

Увечері 7 січня мати поета Надія Кривцова написала в коментарі до цього посту: «Фіалками мій найдорожчий син проросте».

Максим Кривцов від початку війни був добровольцем у «Правому секторі», а потім воював з «Вовками Да Вінчі»
Максим Кривцов від початку війни був добровольцем у «Правому секторі», а потім воював з «Вовками Да Вінчі»
фото з відкритих джерел
Максим Кривцов – автор книги «Вірші з бійниці», визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН. Поет з Рівного був учасником Революції гідності. Уперше на російсько-українську війну він пішов добровольцем ще у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення у 2022-му знову повернувся на фронт.
Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш фото 5

Думаю, що війна – це міцелярка, яка змиває косметику: з обличчя, вулиць, планів, поведінки. Це – сапа, що викошує полин й водночас залишає гіркий присмак незворотності. На війні ти стаєш собою, тобі не потрібно грати. Тепер ти – всього-на-всього одна людина, з мільярдів, які були на цій Землі. Для кожної людини спільне лише одне: вона дихала.

На війні немає часу на любов. Вона лягає поруч з териконом, зникає, як дідусь у тумані, десь за нескошеним цього літа соняховим полем серця. Війна – це жахлива, абсурдна та зовсім нелогічна річ. Однак, вона – одна зі стихій, які щоразу починаються знову.

Максим Кривцов

Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш фото 6

Кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик зауважила, що у мирний час поет був ментором її сина, дитина казала, що Максим – «найдобріший у світі». Жінка додала, що Кривцов був дуже талановитим, тож вона з легкістю і радістю рекомендувала його всім як поета.

«Максу було 33 роки! Він мав провести ще купу презентацій і виступати на різних сценах, читати для дітей і дорослих, готувати свої чудесні сирники й фотографувати красу природи та людських облич…

Макс, дорогий, я просто не можу повірити і прийняти. Так порожньо і темно», – написала Цілик.

Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш фото 7

Українська письменниця Оксана Забужко записала Максима Кривцова до нового Розстріляного відродження України, слідом за Вікторією Амеліною та Володимиром Вакуленком.

Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш фото 8

Раніше повідомлялося, що на війні загинув молодий український поет.

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Теги: військові письменник смерть

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