Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш

Кривцов дуже любив тварин, на фронті з поетом був рудий кіт

«Фіалками мій найдорожчий син проросте», – зазначила мати захисника

Поет та доброволець Максим Кривцов, який учора, 7 січня, пішов з життя, перед своєю загибеллю написав пророчий вірш про смерть військового. Військовий декілька днів тому опублікував щемливі рядки, які стали для нього останніми.

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«Мій прострелений автомат заржавіє бідненький, мої змінні речі та екіпу передадуть новобранцям, та скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою», – написав Кривцов.

У коментарях під дописом друзі та знайомі написали, аби поет тримався та поки не думав про загибель, однак вже за два дні десятки користувачів залишили коментарі з приводу загибелі автора пророчих рядків.

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Увечері 7 січня мати поета Надія Кривцова написала в коментарі до цього посту: «Фіалками мій найдорожчий син проросте».

Максим Кривцов від початку війни був добровольцем у «Правому секторі», а потім воював з «Вовками Да Вінчі» фото з відкритих джерел

Максим Кривцов – автор книги «Вірші з бійниці», визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН. Поет з Рівного був учасником Революції гідності. Уперше на російсько-українську війну він пішов добровольцем ще у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення у 2022-му знову повернувся на фронт.

Думаю, що війна – це міцелярка, яка змиває косметику: з обличчя, вулиць, планів, поведінки. Це – сапа, що викошує полин й водночас залишає гіркий присмак незворотності. На війні ти стаєш собою, тобі не потрібно грати. Тепер ти – всього-на-всього одна людина, з мільярдів, які були на цій Землі. Для кожної людини спільне лише одне: вона дихала. На війні немає часу на любов. Вона лягає поруч з териконом, зникає, як дідусь у тумані, десь за нескошеним цього літа соняховим полем серця. Війна – це жахлива, абсурдна та зовсім нелогічна річ. Однак, вона – одна зі стихій, які щоразу починаються знову. Максим Кривцов

Кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик зауважила, що у мирний час поет був ментором її сина, дитина казала, що Максим – «найдобріший у світі». Жінка додала, що Кривцов був дуже талановитим, тож вона з легкістю і радістю рекомендувала його всім як поета.

«Максу було 33 роки! Він мав провести ще купу презентацій і виступати на різних сценах, читати для дітей і дорослих, готувати свої чудесні сирники й фотографувати красу природи та людських облич…

Макс, дорогий, я просто не можу повірити і прийняти. Так порожньо і темно», – написала Цілик.

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Українська письменниця Оксана Забужко записала Максима Кривцова до нового Розстріляного відродження України, слідом за Вікторією Амеліною та Володимиром Вакуленком.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув молодий український поет.