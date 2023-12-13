ЗСУ просунулися на південь від Бахмута: аналіз ISW

Українська армія витіснила російські сили з позицій біля Степового

Українські війська продовжували наступальні операції на Бахмутському напрямку та нещодавно просунулися на південь від Бахмута. ЗСУ витіснили росіян з позицій біля Степового. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

12 грудня російські війська продовжували локалізовані наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше вісім російських атак на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки та дві російські атаки на Лиманському напрямку.

Українські війська продовжували наступальні операції на північний схід і південь від Бахмута, а нещодавно просунулися на південь від Бахмута. Президент України Володимир Зеленський безперечно опублікував кадри, на яких українські війська піднімають прапор над Горлівським териконом, що вказує на те, що вони контролюють територію.

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12 грудня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого наступу. Російський блогер, посилаючись нібито на невідомих українських військових спостерігачів, заявив 11 грудня, що російські війська просунулися на глибину до 440 метрів у напрямку Іванівського, на 840 метрів у глибину на схід від Богданівки та на північ від Хромового. Один блогер стверджував, що погані погодні умови та ожеледь уповільнили просування росіян.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 14 російських атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Північного.

Російські війська продовжили наступальні дії в районі Авдіївки у прискореному темпі. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Авдіївки.

Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Тарнавський заявив, що 10 грудня російські війська розпочали масований наступ із застосуванням бронетехніки на Авдіївському напрямку та продовжили ці штурми за підтримки авіації. Речник українського підрозділу, який діє на Авдіївському напрямку, заявив, що 11 грудня українські сили контратакували та витіснили російські сили з позицій біля Степового.

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Армія РФ продовжила наземні атаки на захід і південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Мар’їнки.

Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що українські сили безуспішно атакували в районі кордону Донецько-Запорізької області поблизу Новоселівки (12 км на південний схід від Гуляйполя). Війська Росії вели наступальні операції в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не робили жодних заявлених або підтверджених наступів.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції в західній Запорізькій області, але безуспішно атакували вздовж лінії Роботине-Вербове-Новофедорівка.

Російські джерела також заявляли, що російські війська проводили наступальні операції на східному березі Херсонської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Кринок.