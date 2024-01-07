На війні загинув молодий український поет

Незадовго до Нового року Максим Кривцов повідомив про день народження своєї збірки «Вірші з бійниці»

Максим «Далі» Кривцов був добровольцем у «Правому Секторі», потім воював із «Вовками Да Вінчі»

У неділю, 7 січня, стало відомо про загибель українського поета із Рівного Максима Кривцова, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ пішов на війну добровольцем. Про це написав у соцмережі Facebook його колега по письменницькому ремеслу Любко Дереш.

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«Мав удачу спілкуватися з ним і вести заняття, де він був як слухач, на ветеранській програмі «Голоси війни». Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина», – розповів Дереш про загиблого поета.

Любко Дереш також опублікував фрагмент із синопсису роману Максима Кривцова, який він надсилав під час занять.

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«...Коли повертаємось із ротацій, їдемо в автівці додому, ми не відчуваємо щастя, хоча хочемо повернення. Напевне. Ми відчуваємо одне – порожнечу. Одну спільну на всіх порожнечу, колективну, як пам’ять. Ми захлинаємось нею і задихаємось від її випарів.

Отже. Я хочу розповісти про багатоповерхівку, на 77 поверсі якої розміщений офіс телеканалу «Забуття». Вся розповідь відбуватиметься у межах найжахливішої програми у світі «Ток-шоу Війна»...», – ідеться у цьому фрагменті твору, який не судилося дописати.

«Нехай забуття не торкнеться тебе. Вічна пам'ять героєві», – написав Любко Дереш.

На Facebook-сторінці матері Максима Кривцова сьогодні з’явилася поминальна свічка.

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«Темрява... нема світла.... немає дня...», – написала згорьована мати.

Незадовго до Нового року Максим Кривцов повідомив про день народження своєї збірки «Вірші з бійниці», яка увійшла у 50 найпопулярніших художніх книжок у 2023 році.

Його друзі на Facebook пишуть, що Максим на війні від початку – був добровольцем у «Правому Секторі», потім воював із «Вовками Да Вінчі».

«Спочивай, дорогий наш, Максим «Далі» Кривцов», – пишуть ті, хто добре знав воїна та поета.

Нагадаємо, колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл) стала жертвою обстрілу російськими ракетами по Києву 29 грудня.