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Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
Апокаліптичний сценарій, який може бути на ЗАЕС, – це плавлення активних зон реактора
фото ілюстративне

Аварія на ЗАЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей

Якщо на Запорізькій атомній електростанції не вистачить електроенергії й води, то почне плавитися паливо, а потім почне плавитися й активна зона реактора. Про це сказав ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков, передає «Еспресо».

«Апокаліптичний сценарій, який може бути на ЗАЕС, – це плавлення активних зон реактора. У найгіршому випадку, якщо не вистачить електроенергії й води, то почне плавитися паливо, а потім почне плавитися активна зона реактора», – пояснив Плачков.

За його словами, аварія на ЗАЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей.

«Вважаю, що росіяни на такий сценарій не підуть, тому що ЗАЕС розташована не так далеко від кордонів РФ. За оцінками експертів, запроєктна аварія на ЗАЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей», – додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Ставок, який охолоджує Запорізьку АЕС, бере воду із Каховського водосховища, рівень води у якому щогодини знижується.

Влада Енергодара заявила, що ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю в будь-який момент.

Теги: Каховська ГЕС Запорізька АЕС окупанти

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