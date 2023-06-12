Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС

Апокаліптичний сценарій, який може бути на ЗАЕС, – це плавлення активних зон реактора

Аварія на ЗАЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей

Якщо на Запорізькій атомній електростанції не вистачить електроенергії й води, то почне плавитися паливо, а потім почне плавитися й активна зона реактора. Про це сказав ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков, передає «Еспресо».

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«Апокаліптичний сценарій, який може бути на ЗАЕС, – це плавлення активних зон реактора. У найгіршому випадку, якщо не вистачить електроенергії й води, то почне плавитися паливо, а потім почне плавитися активна зона реактора», – пояснив Плачков.

За його словами, аварія на ЗАЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей.

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«Вважаю, що росіяни на такий сценарій не підуть, тому що ЗАЕС розташована не так далеко від кордонів РФ. За оцінками експертів, запроєктна аварія на ЗАЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей», – додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Ставок, який охолоджує Запорізьку АЕС, бере воду із Каховського водосховища, рівень води у якому щогодини знижується.

Влада Енергодара заявила, що ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю в будь-який момент.