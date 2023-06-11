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Другий Чорнобиль? Експерт роз'яснив, чи можливий вибух на Запорізькій АЕС

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Другий Чорнобиль? Експерт роз'яснив, чи можливий вибух на Запорізькій АЕС
Вибуху реакторів на Запорізькій АЕС не може бути
фото з відкритих джерел

Реактори та безпекові заходи на Запорізькій АЕС спроєктовані так, щоб не повторити масштабну ядерну катастрофу

Після підриву росіянами Каховської ГЕС, яка брала важливу участь в охолодженні реакторів Запорізької АЕС, «Енергоатом» заявив, що ситуація на Каховському водосховищі не несе небезпеки для ЗАЕС. Український політик та письменник Олексій Толкачов, який був головою громадської ради Державної інспекції ядерного регулювання, пояснив, чому «другого Чорнобиля» – ядерної катастрофи – не може бути в Україні.

Після катастрофи на АЕС Фукушіма в Японії країни Євросоюзу вирішили провести «стрес-тести», щоб переконатися, що аналогічна біда на АЕС Європи не трапиться. Україна також приєдналася до цього процесу. 30 грудня 2011 року Державна інспекція ядерного регулювання опублікувала результати стрес-тестів. За їх результатами, на українських АЕС були запроваджені технологічні рішення, які виключають можливість повторення аварії на АЕС Фукушіма. Зокрема, були створені системи перетворення водню, щоб виключити можливість вибуху реактора навіть за умови втрати електропостачання, втрати рідини охолоджувача, землетрусу і інших несприятливих обставин.

«Отож кажу. Ніякого вибуху реакторів на Запорізькій АЕС не може бути», – наголосив Толкачов.

Повторення чорнобильського сценарію неможливе й тому, що існує принципова відмінність реакторів на Запорізькій АЕС (ВВЕР-1000, проект В-320) від чорнобильських реакторів РБМК-1000. По-перше, всі реактори ВВЕР-1000 сховані у герметичний конфаймент – оболонку з півтораметрового напруженого залізобетону, яка має витримати як зовнішнє падіння легкого літака, так і внутрішній вибух, аварію і викид радіоактивних матеріалів. 

«На Чорнобильській АЕС такого конфайменту не було. До речі, його немає і на Ленінградській, Курській та Смоленській АЕС, де досі експлуатують чорнобильські ректори РБМК. Не варто там необачно курити», – зазначив експерт.

Реактор закритий в герметичній оболонці, за яку нічого не вийде. Звичайно, що росіяни можуть спробувати бомбардувати конфаймент декількома надпотужними бомбами, але навіть після цього ще треба зруйнувати корпус реактора, що також не просто технічно.

По-друге, на ЗАЕС, в реакторах ВВЕР-1000, лише 66 тонн урану в кожному реакторі. В чорнобильських реакторах РБМК було значно більше – 192 тонни, що й спричинило масштабну екологічну катастрофу.

По-третє, реактори на Запорізькій АЕС – докритичні, на відміну від Чорнобильскої АЕС, де були надкритичні. Це означає, що в реакторі не може статися самовільний розгон потужності, як це було на ЧАЕС. Якщо реактор ВВЕР-1000 залишити без нагляду, то він самовільно заглохне. На ЧАЕС було навпаки, стверджує Толкачов.

«Максимум, до чого може призвести катастрофа на Запорізькій АЕС – це розплавлення активної зони і незворотнє руйнування самого реактора в середині конфайменту. В такому разі ми не зможемо відновити роботу ЗАЕС, адже реактор ремонту не підлягає. Всі прогнози, за якими Україну і Європу накриває хмара радіоактивного забруднення після аварії на ЗАЕС – це маячня для жовтої преси. Перший радіоктивний контур теплоносія теж знаходиться в середині конфайменту. Якщо відбудеться витік, то це буде внутрішня аварія на ЗАЕС, але не катастрофа національного масштабу», – каже експерт.

Потенційною загрозою на майданчику ЗАЕС є сховище відпрацьованого ядерного палива. Це близько 100 дуже міцних залізо-бетонних контейнерів, що стоять під відкритим небом. Вони надійні, але не передбачені на випадок цілеспрямованого бомбардування.

«Але навіть в такому разі, при підриві може статися розгерметизація декількох контейнерів зі ста наявних, але ніяк не всіх одразу. Масштабна біда може статися хіба що у випадку удару по ЗАЕС тактичною ядерною зброєю», – зазначив Олексій Толкачов.   

На думку експерта, руйнування дамби Каховської ГЕС вже наробило поки що значно більшої шкоди, ніж будь-яка потенційно можлива аварія на ЗАЕС.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Зазначимо, що наразі рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції стабільний. Нагадаємо, що воду ставок-охолоджувач закачує із Каховського водосховища.

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Теги: війна Запорізька АЕС Каховська ГЕС Чорнобильська АЕС

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