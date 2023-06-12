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МАГАТЕ стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
МАГАТЕ стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС
Енергоатом запевняє, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний
фото з відкритих джерел

МАГАТЕ сподівається найближчим часом направити експертів на Запорізьку АЕС

Експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) потрібен доступ до місця поблизу Запорізької атомної електростанції, щоб з’ясувати причину значної розбіжності між даними про рівень води у резервуарі, який використовується для охолодження реакторів станції. Про це заявив сьогодні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, йдеться на сайті агентства.

Рівень Каховського водосховища швидко падає з того часу, як минулого тижня було серйозно пошкоджено нижню греблю через підрив ГЕС російськими окупантами.

На вихідних ЗАЕС повідомила, що рівень води у резервуарі-охолоджувачі був стабільним.

Згідно з даними, отриманими експертами МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС, 11 червня рівень води на Запорізькій ТЕС (ЗТЕС) оцінювався в 11,27 м порівняно з майже 17 м до руйнування греблі.

Водночас повідомляється, висота продовжує падати в інших місцях величезного водосховища, що може призвести до різниці приблизно 2 метри порівняно з рівнем, про який повідомляє ЗТЕЦ.

Так, висота рівня води є ключовим параметром для тривалої роботи водяних насосів, йдеться у заяві.

«Можливо, ця розбіжність у виміряних рівнях викликана ізольованою водоймою, відокремленою від більшого водосховища. Але ми зможемо дізнатися про це тільки тоді, коли отримаємо доступ до ТЕС», – наголосив Гроссі.

У МАГАТЕ також повідомили, що за поточної висоти водосховища ЗТЕС водяні насоси продовжують працювати. Проте зараз вони не експлуатуються постійно, оскільки і канал ЗТЕС, і великий ставок-охолоджувач біля ЗАЕС заповнені та мають достатні запаси води для потреб охолодження протягом кількох місяців.

Басейн-охолоджувач ЗАЕС та випускний канал ЗТЕС є невіддільною частиною безперервної подачі охолоджувальної води, і Гроссі ще раз зазначив, що підтримка їхньої цілісності має життєво важливе значення для безпеки станції.

«Теплова електростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції, яка знаходиться за кілька кілометрів від нас. Я розраховую, що найближчим часом наші фахівці зможуть виїхати туди для самостійної оцінки ситуації. Я також особисто порушу це важливе питання із Запорізькою АЕС», – додав Гроссі.

Нагадаємо, 10 червня НАЕК «Енергоатом» заявив, що попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою.

Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС Каховська ГЕС

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