Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: влада Енергодара терміново звернулася до містян

Жителям міста мерія радить тримати транспорт повністю заправленим з усіма тривожними валізами

Жителям Енергодара мерія радить залишити місто, оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент. Про це заявив перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я».

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«Нічого не міняється за весь рік окупації, який вони (російські військові - ред.) знаходяться там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією на ЗАЕС? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною», – зазначив Самойдюк.

Заступник міського голови наголосив, що жителям за будь-якої можливості краще залишити Енергодар і територію навколо міста. Тим, для кого це неможливо зараз, радять, якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання.

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«Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (росіяни - ред.) будуть зобов’язані та змушені дати «коридори» для виїзду населення з такої території», – додав Самойдюк.

Наразі ризиків для Запорізької АЕС немає. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексзаступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайло Хорєв.

Як пояснив Хорєв, у Запорізької АЕС є власний окремий ставок-охолоджувач. «Авжеж, вода з нього випаровується. Він поповнювався з Каховського водосховища. Станом на зараз ризиків немає, бо ставок повний. Але потім таки постане питання, де брати для нього воду», – пояснив еколог. За словами ексзаступник міністра екології, лише після витікання буде зрозуміло яка насправді ситуація з водосховищем.