«Нова пошта» підвищує тарифи: які будуть ціни

З 20 березня тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн

«Нова пошта» підвищує тарифи. Це відбудеться з 20 березня 2021 року і стосуватиметься послуг доставки і упаковки посилок.

Оновлені тарифи на послуги доставки і упаковки відправлень починають діяти з 20 березня. У керівництві НП відзначають, що їм не хотілося йти на такий крок. Але є об'єктивні причини: ціни на бензин, інфляція та інше.

«Розуміючи всю складність економічної ситуації, пов'язаної з пандемією і карантинними обмеженнями, «Нова пошта» тривалий час свідомо не підвищувала тарифи. Ми працювали на межі можливостей і допомагали країні боротися з Covid-19, купуючи медичне обладнання та засоби захисту для лікарень. Але ми змушені зробити незначне підвищення тарифів у зв'язку із зростанням цін на паливо, комунальні послуги, інфляцією і тому подібним», - пояснили в НП.

Скільки доведеться платити за послуги?

З 20 березня тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн. У той же час тариф на упаковку підвищується на 1-6 грн.

Параметри відправлень:

Параметри відправлень до 30 кг, що приймаються: довжина кожної сторони - до 120 см, вага - до 30 кг

Параметри відправлень, що приймаються для доставки в Поштомати: довжина - 58 см, ширина - до 24 см, висота 42 см, вага - до 30 кг

Параметри відправлень від 30 кг, які приймаються: довжина - до 300 см, ширина - до 170 см, висота 170 см, вага - від 30 кг до 1000 кг

При цьому скасовується додаткова плата за ручну обробку при відправленні посилок розміром від 70 см з однією зі сторін відправлення за умови упакування згідно з правилами упаковки «Нової пошти».

Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне - щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на плоску основу.