Шмигаль розповів про зміну моделі карантину на травневі свята

Цього тижня прем’єр-міністр обговорив питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

Кабінет Міністрів не змінюватиме моделі адаптивного карантину на травневі свята.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

«Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їхнього відзначення не затьмарило зростання захворюваності. Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість: цього тижня з «червоної» зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей», – зазначив глава уряду.

Він нагадав, що цього тижня обговорив питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

«Ми цінуємо та дякуємо її членам за розуміння й сприяння у протидії поширенню коронавірусу», – зауважив Шмигаль.

Прем’єр-міністр закликав українців проявити відповідальність, обачність і уникати масових скупчень на свята.

Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.

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