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    Шмигаль розповів про зміну моделі карантину на травневі свята

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    &laquo;Вкотре закликаємо українців проявити відповідальність, обачність і уникати масових скупчень на свята&raquo; - Шмигаль - Шмигаль розповів про зміну моделі карантину на травневі свята

    «Вкотре закликаємо українців проявити відповідальність, обачність і уникати масових скупчень на свята» - Шмигаль

    Цього тижня прем’єр-міністр обговорив питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

    Кабінет Міністрів не змінюватиме моделі адаптивного карантину на травневі свята.

    Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

    «Наближаються важливі для українців свята, і важливо, щоб радість від їхнього відзначення не затьмарило зростання захворюваності. Уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість: цього тижня з «червоної» зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей», – зазначив глава уряду.

    Він нагадав, що цього тижня обговорив питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

    «Ми цінуємо та дякуємо її членам за розуміння й сприяння у протидії поширенню коронавірусу», – зауважив Шмигаль.

    Прем’єр-міністр закликав українців проявити відповідальність, обачність і уникати масових скупчень на свята.

    Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.

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    Теги: свята карантин уряд Денис Шмигаль коронавірус
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