Зміни в податковому кодексі стосуватимуться всіх українців, – економіст

Люди будуть змушені заплатить 5% податків зі своїх заощаджень та майна

Ініціативи влади щодо податкової амністії є спробою влади заробити на українцях. Про це заявив економіст Борис Кушнірук, коментуючи ініціативи податкового комітету Верховної Ради на чолі з Данилом Гетманцевим щодо податкової амністії.

Найбільші питання, на думку експерта, викликає той факт, що можновладців та чиновників ці ініціативи не торкнуться. «Давайте поділимо – легалізація для можновладців, які накрали, так от їх фактично це не буде стосуватися, тому що в законопроєкті взагалі говориться про те, що вони вже все задекларували і їм не потрібно нічого декларувати. Тобто у них є майно величезне, але при цьому ніхто Зеленському не задав питання: а ти податки сплатив зі своїх кіпрських і офшорних компаній, які ти там отримав. А твої партнери сплатили? Ніхто ці питання їм не задає. А враховуючи, що вони це офіційно їх задекларували, ніяких і питань немає».

Решта ж українців будуть змушені заплатить 5% податків зі своїх заощаджень та майна.

«Вони сподіваються, вони навіть не приховують, що вони хочуть заробити на громадянах. Вони навіть порахували, скільки доходів додатково вони отримують в бюджет. Питання в тому, що ви не зможете проконтролювати всіх і вся з точки зору того, хто скільки витратив. Коли ви почнете в ручному режимі визначати вартість житла, навіть вище певних нормативів, які вони виставили. Це не просто абсурд. Це буде завжди створювати можливості для корупції і зловживань, з якою вартістю оцінити те чи інше майно, з якою вони мають платити щось», – зазначив він.

Нагадаємо, у першому читанні прийнято законопроект №5153 щодо так званої «податкової амністії» або одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб. Згідно документа, громадяни мають сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року, навіть якщо ці кошти зароблено легальним шляхом та було сплачено всі податки. Натомість, з незрозумілих причин не декларуються літак, вертоліт, катер та яхта (по одному на одного громадянина).

Раніше у Пенсійному фонді України назвали банки, які з 1 вересня будуть виплачувати пенсії українцям. Таких банків, які уповноважені ПФУ робити пенсійні виплати, налічується 19. Пенсіонери, які досі отримували свою пенсію через «Укрпошту», мають до 1 вересня обрати один із цих банків і відкрити в ньому рахунок.

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