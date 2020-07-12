Президент Болгарії закликав уряд піти у відставку через протести проти корупції



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Протести у Софії, Болгарія, 11 липня 2019 року Фото Радіо Свобода

Протести у країні проходять через напруженість між президентом та правоцентристським урядом прем’єра Борисова

Президент Болгарії Румен Радев закликав уряд та генерального прокурора подати у відставку через масові протести громадян проти топ-корупції в країні. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Таку заяву глава держави зробив після того, як у його канцелярії провели обшуки. Зазначається, що слідчі дії відбулися після того, як Радев заявив, що Національна служба захисту, яка відповідає за охорону високопосадовців, повинна припинити захищати голову «Руху за права та свободи» Ахмеда Догана.

За словами болгарського лідера, рішення щодо безпеки Догана ухвалила комісія, підпорядкована уряду, тобто Бойко Борисову.

До слова, перед цим у Болгарії пройшли два протести проти корупції. Зазначається, що на першій акції прихильники президента критикували дії прокурора та уряду, закидаючи їм корупцію та свавілля. На другій – зібралися прихильники прем’єра Бойко Борисова та правлячої партії.

Крім цього, нещодавно мітингарі скандували у Софії вимоги про відставку перед будівлею уряду, парламентом та Палацом правосуддя.

Зауважимо, масові протести в Болгарії проходять через політичну напруженість між Радевом і правоцентристським урядом прем’єра Борисова напередодні виборів, запланованих на 2021 рік.

Нагадаємо, що в столиці Сербії Белграді з 7 липня не вщухають масові протести, викликані заявою президента про плани знову ввести комендантську годину у зв’язку із зростанням числа виявлених випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, у Сербії від 10 липня запровадили комендантську годину до 13 липня.

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