Росію можуть покарати кіберсанкціями через атаку хакерів на Бундестаг
У разі введення санкцій це стало би першим випадком застосування режиму кіберсанкцій ЄС
Німецький уряд запропонував ЄС ввести санкції у зв’язку з кібер-атакою на німецький парламент, у якій підозрює російських хакерів.
Про це повідомляє dpa з посиланням на відповідь уряду на запит фракції Лівих у Бундестазі.
«Федеральний уряд запропонував країнам-членам ЄС спільно ввести санкції через масштабну хакерську атаку на Бундестаг п’ять років тому», – йдеться у повідомленні.
Пропозицію було внесено 3 червня, рішення ще не прийняте. У разі введення санкцій це стало би першим випадком застосування режиму кіберсанкцій ЄС, схваленого в 2017 році.
Федеральний уряд виходить з того, що до хакерської атаки на Бундестаг був причетний фахівець російської військової розвідки ГРУ. Генпрокурор видав ордер на арешт громадянина Росії Дмитра Бадіна 5 травня. Його вважають підозрюваним як члена групи APT28, відповідального за хакерську атаку на німецький Бундестаг у квітні-травні 2015 року.
Уряд ФРН подав пропозиції щодо санкцій у рамках ЄС, представивши «вичерпний пакет доказів, зібраних за результатами розслідування німецьких слідчих органів та на основі розвідувальної інформації та загальнодоступних джерел».
Канцлер Меркель з трибуни Бундестагу нещодавно говорила про «важкі докази» участі Росії в цій атаці.
Нагадаємо, 7 грудня 2019 року, дві компанії, що спеціалізуються на кібербезпеці, знайшли докази щодо причетності російських хакерів до злому листувань штабу президента Франції Еммануеля Макрона і його оточення. Хакери, що працюють з ними, розсилали фішингові листи для крадіжки паролів і особистих даних родичам Макрона і членам його партії.
Як повідомлялося, МЗС Німеччини викликало посла Росії через хакерську атаку на Бундестаг.