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    У світі

    Росію можуть покарати кіберсанкціями через атаку хакерів на Бундестаг

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    До хакерської атаки на Бундестаг був причетний фахівець російської військової розвідки ГРУ - Росію можуть покарати кіберсанкціями через атаку хакерів на Бундестаг
    До хакерської атаки на Бундестаг був причетний фахівець російської військової розвідки ГРУ

    У разі введення санкцій це стало би першим випадком застосування режиму кіберсанкцій ЄС

    Німецький уряд запропонував ЄС ввести санкції у зв’язку з кібер-атакою на німецький парламент, у якій підозрює російських хакерів.

    Про це повідомляє dpa з посиланням на відповідь уряду на запит фракції Лівих у Бундестазі.

    «Федеральний уряд запропонував країнам-членам ЄС спільно ввести санкції через масштабну хакерську атаку на Бундестаг п’ять років тому», – йдеться у повідомленні.

    Пропозицію було внесено 3 червня, рішення ще не прийняте. У разі введення санкцій це стало би першим випадком застосування режиму кіберсанкцій ЄС, схваленого в 2017 році.

    Федеральний уряд виходить з того, що до хакерської атаки на Бундестаг був причетний фахівець російської військової розвідки ГРУ. Генпрокурор видав ордер на арешт громадянина Росії Дмитра Бадіна 5 травня. Його вважають підозрюваним як члена групи APT28, відповідального за хакерську атаку на німецький Бундестаг у квітні-травні 2015 року.

    Уряд ФРН подав пропозиції щодо санкцій у рамках ЄС, представивши «вичерпний пакет доказів, зібраних за результатами розслідування німецьких слідчих органів та на основі розвідувальної інформації та загальнодоступних джерел».

    Найбільша в історії кібератака проти Бундестагу була скоєна у травні 2015 року. Комп’ютери в численних офісах депутатів та в офісі канцлера Ангели Меркель були заражені шпигунським програмним забезпеченням. Парламенту довелося вдосконалити захист IT-системи Бундестагу проти кібератак.

    Канцлер Меркель з трибуни Бундестагу нещодавно говорила про «важкі докази» участі Росії в цій атаці.

    Нагадаємо, 7 грудня 2019 року, дві компанії, що спеціалізуються на кібербезпеці, знайшли докази щодо причетності російських хакерів до злому листувань штабу президента Франції Еммануеля Макрона і його оточення. Хакери, що працюють з ними, розсилали фішингові листи для крадіжки паролів і особистих даних родичам Макрона і членам його партії.

    Як повідомлялося, МЗС Німеччини викликало посла Росії через хакерську атаку на Бундестаг.

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