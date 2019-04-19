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    Суспільство

    Суд Хмельницької області підтримав країну-агресора у суперечці, де відповідачем виступає завод «Укроборонпрому»

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    Український суд повністю задовольнив позовні вимоги російської компанії - Суд Хмельницької області підтримав країну-агресора у суперечці, де відповідачем виступає завод «Укроборонпрому»
    Український суд повністю задовольнив позовні вимоги російської компанії

    Суд зобов’язав «Красилівський агрегатний завод» сплатити російській літакобудівній корпорації «МиГ» понад 2 млн грн

    Господарський суд Хмельницької області задовольнив позовні вимоги російської літакобудівної корпорації «МиГ» і зобов'язав стягнути з українського заводу «Красилівський агрегатний завод» понад 5 млн рублів (2 млн 099 тис. 458 гривень). Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

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    Зазначається, що Господарський суд Хмельницької області підтримав РФ у суперечці між «Красилівський агрегатний завод», що входить до складу «Укроборонпрому» і «Російською літакобудівною корпорацією «МиГ».

    «Господарський суд Хмельницької області підтримав країну-агресора в суперечці між «Красилівський агрегатний завод», що входить до складу «Укроборонпрому» і «Російською літакобудівною корпорацією «МиГ».

    Український суд повністю задовольнив позовні вимоги російської компанії і присудив стягнути з українського підприємства понад 5 млн рублів на користь російської компанії», - йдеться в повідомленні.

    Підкреслюється, що рішення суду повністю суперечить указу президента України № 82/2019 про введення в дію рішення РНБО від 19 березня 2019 «Про застосування, скасування та внесення змін в персональні спеціальні економічні й інші обмежувальні заходи».

    Зазначеним указом АТ «Російська літакобудівна корпорація «Міг», була включена в список юридичних осіб щодо яких застосовуються санкції відповідно до вимог ЗУ «Про санкції».

    Зазначимо, що Держконцерн «Укроборонпром» буде оскаржувати рішення Господарського суду Хмельницької області у суді вищої інстанції.

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