Мін’юст оскаржить скандальне рішення Мелітопольського суду щодо збитого Іл-76



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Літак Іл-76 із українськими десантниками був збитий 14 червня 2014 року озброєними бойовиками в аеропорту Луганська

Такі неоднозначні рішення ухвалюються через нереформування першої інстанції судової системи , - міністр

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що рішення Мелітопольського міського суду щодо невизнання загибелі командира збитого Іл-76 наслідком агресії РФ буде оскаржене.

Про це він сказав у коментарі «Укрінформу».

«Ми обов’язково ознайомимося з цим рішенням. І я знаю позицію генерального прокурора. Ми з цього приводу вчора мали з ним розмову під час наради в РНБО. Це рішення буде оскаржене з мотивів, які суддя вказала», - сказав Петренко.

Він додав, що через нереформування першої інстанції судової системи ухвалюються такі неоднозначні рішення, «коли суддя говорить, що збиття нашого військового літака на території України бойовиками і збройними силами Російської Федерації не є актами агресії, це взагалі не вкладається навіть у голову і в рамки здорового глузду».

«У рамках юридичних процедур ми долучимося до колег, які супроводжують цей процес для того, щоб дати свою правову позицію, щоб це рішення було оскаржене. Ми маємо, на щастя, апеляційну інстанцію, оновлений Верховний Суд, я переконаний, що судова система дасть належну оцінку тим подіям, які там відбулися», - розповів Петренко.

Як повідомлялося, Мелітопольський міськрайонний суд відмовився визнати наслідком агресії Російської Федерації загибель Олександра Бєлого — командира літака Іл-76, збитого під Луганськом у червні 2014 року.

У рішенні суду міститься лише вступна та резолютивна частина — без мотивувальної, де суд аргументує своє рішення.

Як відомо, літак Іл-76 із українськими десантниками був збитий 14 червня 2014 року озброєними бойовиками в аеропорту Луганська.

У цьому зв'язку було висунуто обвинувачення генерал-майору Віктору Назарову, який на той момент очолював штаб антитерористичної операції, за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

27 березня 2017 року Павлоградський міський суд Дніпропетровської області визнав винним у службовій недбалості, що призвела до загибелі льотчиків і десантників, генерал-майора Віктора Назарова і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Назаров подав апеляцію, розгляд якої триває досі. Нині генерал Назаров знаходиться на волі.