МВФ прокоментував рішення суду щодо «Приватбанку»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та НБУ націоналізувати «Приватбанк», - нагадали у Фонді

Міжнародний валютний фонд продовжує підтримувати зусилля влади України щодо реформування фінансового сектору та корпоративного врядування у держбанках, а також закликає владу продовжувати зусилля щодо відшкодування втрат колишніми власниками та пов’язаними особами проблемних банків. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ Йости Люнгмана щодо рішення суду стосовно націоналізації «Приватбанку».

«У 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та Національного банку України націоналізувати «Приватбанк», оскільки це був єдиний ефективний засіб захистити вкладників банку – українських фізичних і юридичних осіб – і стабільність фінансової системи. І хоча це рішення потребувало 160 мільярдів гривень українських платників податків на відновлення платоспроможності банку, воно забезпечило життєздатність «Приватбанку» на довгу перспективу, врятувало кошти мільйонів українських громадян і зміцнило економічне самопочуття країни», - йдеться в заяві.

У МВФ, як і у США, заявили, що вітають реформу корпоративного врядування «Приватбанку», що її очолює незалежна наглядова рада, і трансформацію бізнес-моделі банку, що «вже позитивно позначилася на показниках та стійкості банківської системи в цілому».

«Ми продовжуємо підтримувати зусилля НБУ з реформування фінансового сектору України, включно із запровадженням принципів пруденційного корпоративного врядування, так само як і зусилля Міністерства фінансів, спрямовані на реформування корпоративного врядування у державних банках. Важливо, щоби влада продовжувала свої зусилля щодо відшкодування втрат колишніми власниками та пов’язаними особами проблемних банків. Міжнародні партнери України ретельно відстежуватимуть події в цій сфері», - заявили у валютному фонді.

Нагадаємо, у четвер ввечері президент Петро Порошенко на засіданні РНБО дав низку доручень щодо денаціоналізації «Приватбанку».

Напередодні Порошенко прокоментував ситуацію навколо «Приватбанку» та заявив, що не можна «допустити реваншу та пограбування держави олігархами».

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Натомість Ігор Коломойський наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».