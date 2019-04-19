Денаціоналізація «Приватбанку»: суд ухвалив ще одне рішення не на користь держави



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Київський суд ухвалив рішення на користь олігарха Коломойського

Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив ще одне рішення щодо процедури націоналізації «Приватбанку» не на користь держави - щодо переліку пов'язаних з банком фізичних та юридичних осіб, Національний банк України збирається подати апеляцію. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві НБУ.

«Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня ухвалив чергове рішення щодо процедури націоналізації «Приватбанку» у справі № 826/13813/17, яким повністю задовільнив позов підконтрольної колишньому акціонеру банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd», - вказали у Нацбанку.

Зокрема, як зазначається, «задоволені вимоги позивача у частині скасування рішення Національного банку від 13.12.2016 № 105, яким визначено перелік пов'язаних з «Приватбанком» фізичних та юридичних осіб».

«Саме це рішення Національного банку є одним із основних у процесі виведення у грудні 2016 року неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участі держави. Нагадаємо, під час цього процесу було проведено процедуру bail-in, що полягає в обміні коштів пов'язаних із банком осіб на акції банку із подальшим продажем Міністерству фінансів України», - зауважили у НБУ.

«Національний банк занепокоєний якістю та результатами розгляду судових справ в Україні, що можуть призвести до втрат коштів платників податків та ризиків для банківської та фінансової стабільності країни. Це може призвести до того, що у пов’язаних з колишніми акціонерами «Приватбанку» осіб з’являться підстави для стягнення з банку коштів, що були повернуті державою до капіталу банку у процесі його націоналізації. Рішення суду поки не набрало законної сили та, безумовно, найближчим часом буде оскаржене нами в апеляційному порядку», - зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо, у четвер ввечері президент Петро Порошенко на засіданні РНБО дав низку доручень щодо денаціоналізація «Приватбанку».

Напередодні Порошенко прокоментував ситуацію навколо «Приватбанку» та заявив, що не можна «допустити реваншу та пограбування держави олігархами».

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Натомість Ігор Коломойський наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».