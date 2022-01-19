Справа проти Порошенка: від цього вже страждає імідж держави

Якщо прокуратура відкриває справу проти колишнього президента — ця справа має бути бездоганно підготовлена та оформлена

Якщо прокуратура відкриває справу проти колишнього президента — ця справа має бути бездоганно підготовлена та оформлена

В Україні не має бути недоторканних. Але й вибіркового правосуддя бути не має

Безперечно, у країні не може бути недоторканних. Якщо людина порушила закон – вона має понести за це відповідальність. Механізмом доведення цього є судовий процес.

І у цьому процесі – дотримання норм та процедур критично важливе. Це важливо для будь-яких судових справ, але особливо – коли йдеться про звинувачення у державній зраді колишнього Президента.

Особливо – коли країна перебуває у вкрай загрозливому стані та потребує максимальної підтримки з боку західних партнерів. Які – безперечно – уважно спостерігають за процесами всередині України.

Саме тому, якщо прокуратура відкриває справу проти колишнього президента – ця справа має бути бездоганно підготовлена та оформлена

Що ми бачимо натомість у справі проти Порошенка? Генеральна прокурорка відмовляється підписувати підозру. Рішення про арешт майна ухвалює суддя, яка захищала дисертацію під керівництвом Татарова. Усі ці начебто дрібниці – підважують довіру до процесу. При чому – не тільки всередині країни.

Адже від цього вже страждає імідж держави, і політики, що завжди підтримували Україну, пишуть про повернення до вибіркового правосуддя часів Янyкoвичa.

Європейці можуть бути готові терпіти високі ціни на газ, які навмисне підіймає Пyтiн. За умови, якщо Україна продовжить бути форпостом демократії в регіоні. Але утиски свободи слова, навмисне затягування судової реформ і переслідування опозиції – все це сіє у західних партнерів сумніви щодо непохитності цивілізаційного вибору української влади.

А міжнародна підтримка Україні потрібна, як ніколи. Коли є шанс хоч трохи відігратися по «Північному Потоку-2». Коли біля нашого кордону скупчуються pociйські війська.

Коли уваги й зацікавленості Володимира Зеленського вистачає хіба що на пост про футбольного тренера.

Україні вистачає зовнішніх проблем, щоб власноруч створювати собі ще й внутрішні

В Україні не має бути недоторканних. Але й вибіркового правосуддя бути не має.

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Джерело: блог Інни Совсун

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