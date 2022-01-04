Затримання українського режисера в Італії за запитом Росії. Москва пояснила причину

Суд у Москві заочно заарештував затриманого в Італії Євгена Лавренчука

39-річного Лавренчука звинувачують за статтею «Шахрайство у великому розмірі»

Затриманого в Італії на запит Росії головного режисера Одеського національного академічного театру опери та балету Євгена Лавренчука в липні 2020 року заочно заарештували судом у Москві. Про це пише «Тасс» із посиланням на Таганський районний суд столиці.

39-річного Лавренчука звинувачують за статтею «Шахрайство у великому розмірі» кримінального кодексу РФ. При цьому не уточнюється, у чому суть звинувачень.

Євген Лавренчук започаткував Польський театр у Москві. У російській столиці він ставив спектаклі, а також продавав курси з «акторської майстерності, типології особистості, сценічного руху та вокального розкріпачення».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук уже більше двох тижнів утримується в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії.

Згодом Генеральне консульство України в Неаполі повідомило, що надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що на головного режисера Одеської Національної опери Євгена Лавренчука було скоєно напад. Відомий режисер пов’язав побиття зі своєю професійною діяльністю.

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