Затримання українського режисера в Італії за запитом Росії. Москва пояснила причину
39-річного Лавренчука звинувачують за статтею «Шахрайство у великому розмірі»
Затриманого в Італії на запит Росії головного режисера Одеського національного академічного театру опери та балету Євгена Лавренчука в липні 2020 року заочно заарештували судом у Москві. Про це пише «Тасс» із посиланням на Таганський районний суд столиці.
39-річного Лавренчука звинувачують за статтею «Шахрайство у великому розмірі» кримінального кодексу РФ. При цьому не уточнюється, у чому суть звинувачень.
Євген Лавренчук започаткував Польський театр у Москві. У російській столиці він ставив спектаклі, а також продавав курси з «акторської майстерності, типології особистості, сценічного руху та вокального розкріпачення».
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук уже більше двох тижнів утримується в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії.
Згодом Генеральне консульство України в Неаполі повідомило, що надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації.
Раніше повідомлялося, що на головного режисера Одеської Національної опери Євгена Лавренчука було скоєно напад. Відомий режисер пов’язав побиття зі своєю професійною діяльністю.