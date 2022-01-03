Італія утримує українського режисера у СІЗО за запитом Росії

Євгена Лавренчука переслідують за нібито скоєння фінансових злочинів на території Росії

Сьогодні стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук уже більше двох тижнів утримується в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії. Про це повідомила у Facebook Маріанна Гудіч-Палій, кураторка ініціативної групи Free Eugene Lavrenchuk!

«Хочу повідомити усім друзям та знайомим, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їх заявою, Євген, знаходячись на території Росії вісім років тому,нібито скоїв кримінальне порушення. Наразі Італійська сторона вивчає запит поданий із Росії. Деталі справи наразі не розголошуються, але відомо що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ. Чому його затримали саме зараз та чому досі немає конкретних документів щодо цієї справи невідомо»,– зазначила вона у повідомленні.

Скріншот допису щодо затримання режисера

Ще 15 грудня на своїй сторінці на Facebook Євген Лавренчук повідомляє про свій відліт до Неаполя.

18 грудня режисер не прибув до Львова на свій запланований інтенсив з акторської майстерності.

Також повідомляється, що Лавренчук отримує підтримку зі сторони Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти екстрадиції Євгена до Росії. Нагадаємо, Євген Лавренчук підтримував Україну навіть працюючи в Росії і покинув РФ з політичних причин, коли почалася російсько-українська війна.

Маріанна Палій також вказує, що сім’я і близьке оточення Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи, розуміючи, що кримінальна справа проти нього сфабрикована, схожа на політичне переслідування, тому вони сподіваються на підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію і не допустити екстрадиції Євгена Лавренчука до країни-агресора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на головного режисера Одеської Національної опери Євгена Лавренчука було скоєно напад. Відомий режисер пов’язав побиття зі своєю професійною діяльністю.

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