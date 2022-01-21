Вашингтон висунув звинувачення чотирьом білорусам через примусову посадку літака Ryanair

Білоруські офіційні особи сфабрикували дані про загрозу

У США судова влада висунула звинувачення щодо чотирьох громадян Білорусі у зв'язку з примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair у 2021 році. Про це повідомляє Мін'юст США.

«Білоруські офіційні особи сфабрикували дані про загрозу, щоб змусити літак змінити маршрут і замість Вільнюса приземлитися в Мінську. Метою перенаправлення літака до Мінська був арешт білоруського журналіста та політичного активіста», – пояснили у міністерстві.

Звинувачення у повітряному піратстві Мін'юст США звинуватив главу «Бєлаеронавігації» Леоніда Чуро, його заступника Олега Казючицу та двох співробітників спецслужб Білорусі. Усі четверо, як інформує ЗМІ, зараз перебувають на білоруській території.

При цьому, американські правоохоронці підкреслили, що білоруська сторона грубо порушила стандарти безпеки пасажирських польотів з метою «переслідування інакомислення та свободи слова» в країні.

Американські правоохоронці заявили, що вони налаштовані рішуче, щоби притягти до відповідальності «учасників шокуючої змови, яка мала на меті здійснення повітряного піратства». У Штатах підкреслили, що ці дії порушили не тільки міжнародні норми, але й кримінальне право США.

Нагадаємо, інцидент з авіарейсом 4978 компанії Ryanair стався в травні 2021 року. Тоді режим Лукашенка у примусовому порядку добився посадки цивільного літака, щоби затримати на його борту опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутниці Софії Сапеги. На борту літака перебували понад 100 пасажирів, у тому числі чотири громадянина США.

Раніше повідомлялося, що авіадиспетчер, який садив літак із Протасевичем, втік із Білорусі.

Згодом Ryanair у заяві про посадку літака у Мінську не згадала про винищувач та Протасевича.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

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