В Одесі скоєно замах на життя головного режисера Оперного театру (фото, відео)

Євген Лавренчук пов’язує побиття зі своєю професійною діяльністю

На головного режисера Одеської Національної опери Євгена Лавренчука було скоєно напад.

Нападники прицільно були в голову та обличчя, про це режисер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«На мене було скоєно напад. Замах на життя. Замовлення. Порушено кримінальну справу. Били в обличчя та голову, був гострий предмет, бо над оком різане поранення», – написав Лавренчук.

Відомий режисер пов’язує побиття зі своєю професійною діяльністю. Адже йому неодноразово натякали, піти з театру і, навіть, погрожували. «В кінці жовтня 20-го року я отримав 2 анонімних дзвінка на телефон, де чоловічий голос казав: «Валіть з театру і будете цілий». На «ви». Директорка Одеської опери, Надія Бабіч, запросила мене до свого кабінету та в приватній розмові запитала, чи маю я плани подавати свою кандидатуру на посаду художнього керівника-директора Одеської опери, адже термін дії її контракту добігає кінця. Моя відповідь була позитивною, оскільки бачу перспективи творчого розвитку театру, маю відповідну освіту, кваліфікацію та досвід, тим не менш, мною була заявлена готовність та бажання йти з нею у парі за будь-яких результатів конкурсу».

Невдовзі після цією розмови на Лавренчука напали і сильно побили, режисерові зробили тоді операцію, правоохоронні органи порушили кримінальну справу. Утім, на цьому історія не завершилася. Режисера таки звільнили з театру без належних на те причин. «10-го лютого я отримав офіційний лист від директорки театру про непродовження зі мною, як з Головним режисером, контракту з 15 березня цього року (фото документу під цим дописом). Нікого не звинувачую. Висновки робіть самі», – написав Лавренчук.

Театральні експерти називають як можливу версію нападу – боротьбу за керівну посаду в Одеський Національній опері напередодні конкурсу на посаду директора-художнього керівника.