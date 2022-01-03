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    МЗС України відреагував на ініційований Росією арешт українського режисера в Італії

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    Євген Лавренчук потрапив в італійське СІЗО за запитом Росії - МЗС України відреагував на ініційований Росією арешт українського режисера в Італії
    Євген Лавренчук потрапив в італійське СІЗО за запитом Росії
    фото: facebook Eugene Lavrenchuk

    За інформацією МЗС українець отримує всебічну консульську підтримку

    Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

    Суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту.

    За сприяння генерального консульства громадянину було надано адвоката.

    Нині консули та адвокат взаємодіють із італійськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх причин затримання Євгена Лавренчука та захисту його законних інтересів.

    31 грудня нашого громадянина відвідав консул. Умови його тримання під вартою прийнятні, стан здоров‘я задовільний.

    Консули підтримують зв‘язок із адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними і тримають справу на особливому контролі.

    Нагадаємо, стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук уже більше двох тижнів утримується в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії. Деталі справи наразі не розголошуються, але відомо що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ.

    Сім’я і близьке оточення Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи, розуміючи, що кримінальна справа проти нього сфабрикована, схожа на політичне переслідування, тому вони сподіваються на підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію і не допустити екстрадиції Євгена Лавренчука до країни-агресора.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на головного режисера Одеської Національної опери Євгена Лавренчука було скоєно напад. Відомий режисер пов’язав побиття зі своєю професійною діяльністю.

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    Теги: МЗС суд Італія арешт Євген Лавренчук
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    МЗС України відреагував на ініційований Росією арешт українського режисера в Італії