Адвокатам Порошенка пропонували купити запис «наради у Зеленського»

Захисник каже, що його не цікавлять записи нарад у Зеленського, навіть якщо вони існують

Адвокат Ілля Новіков повідомив, що йому, а також його колезі Ігорю Голованю та народній депутатці від «Євросолідарності» Ірині Геращенко надійшла пропозиція купити «запис наради в Офісі президента Зеленського щодо справи Порошенка». Це відбулося до оголошення запобіжного заходу для п’ятого президента, як вже відомо суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання.

«Сьогодні о 14-й Печерський суд Києва має оголосити рішення про запобіжний захід Порошенку, прокуратура вимагає арешт і мільярд застави. Перша їхня спроба у понеділок зірвалася, суддя після п’яти годин у нарадчій кімнаті прислав секретаря та оголосив про відкладення на сьогодні. Нам цілком очевидно, що для наших опонентів з Офісу президента це провал, їм було важливо отримати картинку «Порошенка у наручниках» одразу ж, у день його прильоту в Україну», – пише Новіков.

Ілля Новіков повідомив про провокацію

«Ніхто не сумнівається, що цього вони хочуть, і неможливість забезпечити результат для них є неприємною демонстрацією неповного контролю над ситуацією. А вони зараз не можуть дозволити собі виглядати неефективними в маніпулюванні судами, якщо вже наважилися робити це на очах у всіх. Сів на цей велосипед – їдеш уперед чи падаєш із нього», – повідомив адвокат.

«Тим часом мені в телеграм, а також Ігорю Голованю та Ірині Геращенко сьогодні вночі прийшли однакові пропозиції купити запис нібито наради у Зеленського. Не знаю, на що вони розраховували. Швидше за все це пранк, можливо наївна спроба заробити грошей. Їхня проблема в тому, що навіть якщо такий запис існує і він справжній, він нам не дуже потрібний. І без нього абсолютно зрозуміло, що відбувається. Все, що ми хотіли сказати, ми сказали в суді. Документи зі справи опубліковані, кожен може прочитати їх сам, жодного місця для секретів», – резюмував Новіков.

Як вже відомо, 19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Зазначимо, прокуратура просила на два місяці взяти під варту Петра Порошенка з можливістю застави у мільярд гривень. Проте, суддя відмовився брати Порошенка під варту.

Винести рішення за підсумками засідання суд міг ще два дні тому, 17 січня, у день повернення Порошенка в Україну після кількох тижнів перебування за кордоном. Утім, після майже 12-годинного засідання суддя Олексій Соколов вирішив перенести оголошення рішення на 19 січня. До цього часу суддя залишався у нарадчій кімнаті – аналізував доводи та писав судове рішення.

Під Печерським судом у Києві, де сьогодні обирали запобіжний захід п'ятому президентові Петрові Порошенку, сталися сутички між правоохоронцями та активістами.

Зокрема, під Печерським судом побили депутата, він кличе начальника поліції «на килим».

За кілька годин до цього прихильники Порошенка зібралися на масову акцію перед судом.