Суд відібрав у пенсіонерки собаку, яка задавила курей у селі

Під час прогулянки тварина була без намордника та повідка

Мешканка Сумщини порушила правила утримання тварин

Сумський районний суд оштрафував на 85 грн пенсіонерку та конфіскував у неї собаку породи Хаскі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 11 жовтня.

Суд визнав жінку винною у порушенні правил утримання тварин. За матеріалами справи, 30 липня близько 14:00 год. жінка вигулювала собаку в селищі Степанівка Сумської області. Під час прогулянки тварина була без намордника та повідка. Крім цього, тварина задавила сім курей, які належали чужій людині.

Попри те, що порушниця до суду не з’явилася, її вина підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення. Також жінка заплатить 454 грн судового збору.

До речі, історія із конфіскацією собаки має цікавий збіг. Прізвище судді, який розглядав справу, звучить Степаненко; сам інцидент трапився у смт Степанівка на вулиці Степанівській.

Додамо, що минулого року у Хмельницькому суд конфіскував німецьку вівчарку, яка покусала листоношу. Власниця собаки, підприємниця свою вину визнала, але додала: про ці обставини їй нічого невідомо, оскільки на той час вона перебувала в санаторії.

У суді потерпіла розповіла, що працює поштаркою і 5 жовтня роздавала пенсію. Коли вона вийшла з сусіднього будинку, то на неї налетіла собака, яка вибігла з воріт, з яких виїжджала машина. Тварина вкусила поштарку за руку та живіт. Після цього вона звернулась в травмпункт та в поліцію.

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