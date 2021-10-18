Засідання РНБО з їх списками підміняють собою правоохоронні органи, слідство і суди

Офіс президента, фактично, зізнається в «обілечуванні»: через гроші можна потрапити в список ганьби і за гроші бути з нього виключеним

108 «ворів в законі» виявилися «добропорядними громадянами» і потрапили в розстрільні списки РНБО випадково.

Абсурд став державною політикою. Коли серйозна структура визнає, що може на всю країну назвати людину злочинцем випадково.

Коли Банкова, фактично, зізнається в «обілечуванні»: через гроші можна потрапити в список ганьби і за гроші бути з нього виключеним.

Коли потішні засідання РНБО з їх списками підміняють собою правоохоронні органи, слідство і суди.

108 «ворів-неворів» – це квіточки. Наступним ляпасом Банковій будуть рішення судів, українських і ЄСПЛ, які визнають протиправність санкцій проти громадян України без відповідних судових вироків. Бо Конституція і базові права людини гарантують презумпцію невинуватості, й там ані слова про Вищий РНБОнівський суд немає.

А, отже, всі ми з наших податків ще будемо роками сплачувати компенсації всім цим ворам в законі, контрабандистам, проросійським телеканалам через бездумні дії Банкової. Канали точно треба було закрити. Але для цього є Нацрада та суди. А так їх ще й потерпілими визнають. Банкова свідомо ліпить з п’ятої колони жертв.

Весь цей абсурд відбувається на фоні безпрецедентно щедрого фінансування силових структур і правоохоронних органів. Які могли б давно перекрити контрабанду, а не кришувати її, закрити ворів, а не кошмарити ветеранів і опозицію, розслідувати корупцію на митницях, а не обілечувати учасників, передати справи до суду, а не підміняти суди рішеннями РНБО.

До речі, одна з пред‘яв, яку слуги висловлювали відставленому Разумкову, була його особлива позиція щодо голосувань на РНБО. Він відстоював думку, що злочинцем людину оголошує суд, а не розстрільні трійки Банкової. Примітно, що останнє РНБО виключило зі свого складу Разумкова, а зі своїх списків – 108 ворів в законі. Дзеркально, так би мовити.

Джерело: блог Ірини Геращенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.