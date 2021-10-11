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    Харківський депутат возить у машині живого лева (відео)

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    Лев поводився спокійно і не намагався втекти з салону машини - Харківський депутат возить у машині живого лева (відео)
    Лев поводився спокійно і не намагався втекти з салону машини
    фото скріншот відео

    Згідно з декларацією депутата за 2020 рік, тварину він придбав у травні 2017 року

    Харківський депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Саїд Джавід їздить в автомобілі з африканським левом. Раніше чиновник вказав тварину в декларації про доходи в розділі «Рухоме майно». Відео, як депутат їздить з левом, опублікував dtp.kiev.ua.

    На відео видно автомобіль Саїда Джавіда, з вікна якого визирає лев. Тварина поводилася спокійно і не намагалася втекти з салону машини.

    Згідно з декларацією депутата за 2020 рік, «лева африканського чіпованого» він придбав у травні 2017 року, за якою ціною – невідомо, пише «Сьогодні».

    Раніше депутат Харківської міськради розповідав, як живе з дикою твариною. «Красунчик живе у великому вольєрі за всіма вимогами і навіть більше, маючи кухню, спальню, басейн, трон і ігровий майданчик, в 70 метрах від найближчих будинків, 4-метровий паркан, 250 кв. м і наявність ветеринарних документів на лева. Він мій друг і він вже не зможе жити в інших умовах. Тварин люблю з дитинства, у моєму будинку, крім лева, живуть собаки і багато кішок», – розповідав Джавіда.

    Крім екзотичної тварини, у власності Джавіда є кілька квартир і будинок на 1043,4 кв. м, а також земельні ділянки. Їздить депутат на автомобілі Bentley Continental 2006 року випуску, правда, згідно з декларацією, він йому не належить – він їм просто користується.

    Джавід володіє 70% акцій ТОВ «Євро мед», 50% ТОВ «Європартнер Фінанс» і керує громадською організацією «Союз афганців України».

    Нагадаємо, сім'я народного депутата Вадима Столара передала Всесвітньому відкритому фонду реабілітації та реінтродукції тварин (WOFARR) африканське левеня, яке депутат викупив в одному з ресторанів Прикарпаття.

    До слова, собака породи хорт на прізвисько Льюїс (Lewis) облетіла пів світу в бізнес-класі літака, допомагаючи своїй господині впоратися зі стресом.

    Теги: Харків депутат партії машини чиновник тварини автомобіль майно
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    Харківський депутат возить у машині живого лева (відео)