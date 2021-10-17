У Харкові бійцівські пси загризли господиню

81-річна жінка стала жертвою власних улюбленців

У Харкові в суботу, 16 жовтня, п'ять бійцівських псів у дворі приватного будинку напали на свою 81-річну господиню і загризли її. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Тіло жінки знайшла близько 17:00 її сусідка по приватному будинку.

Загибла пенсіонерка тримала вдома собак разом зі своєю дочкою. Жінка загинула, коли дочки не було вдома.

Поліція відкрила справу з позначкою «нещасний випадок».

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі собака перегризла жінці артерію. Постраждала померла від втрати крові. Тварину ж взяли до себе зоозахисники, бо побоюються, що пса вб'ють.

Раніше у м. Боярка Києво-Святошинського району сталася трагедія. Собака породи ротвейлер напав на місцевого мешканця та покусав. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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