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    Події в Україні

    У Харкові бійцівські пси загризли господиню

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    Тварини напали на літню хазяйку - У Харкові бійцівські пси загризли господиню
    Тварини напали на літню хазяйку
    Фото Нацполіції

    81-річна жінка стала жертвою власних улюбленців

    У Харкові в суботу, 16 жовтня, п'ять бійцівських псів у дворі приватного будинку напали на свою 81-річну господиню і загризли її. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

    Тіло жінки знайшла близько 17:00 її сусідка по приватному будинку.

    Загибла пенсіонерка тримала вдома собак разом зі своєю дочкою. Жінка загинула, коли дочки не було вдома.

    Поліція відкрила справу з позначкою «нещасний випадок».

    Нагадаємо, раніше у Запоріжжі собака перегризла жінці артерію. Постраждала померла від втрати крові. Тварину ж взяли до себе зоозахисники, бо побоюються, що пса вб'ють.

    Раніше у м. Боярка Києво-Святошинського району сталася трагедія. Собака породи ротвейлер напав на місцевого мешканця та покусав. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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    Теги: Харків тварини жінка
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    У Харкові бійцівські пси загризли господиню