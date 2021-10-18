Українка заплатить солідний штраф за те, що залишила кішку на вулиці

Суд дійшов висновків, що жінка жорстоко повелася з твариною

Орджонікідзевський районний суд Харкова визнав винною місцеву мешканку у жорстокому поводженні з твариною і оштрафував її на 5,1 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 11 жовтня.

За даними адмінпротоколу, 20 липня о 23.00 год жінка завдала своїй кішці фізичного болю, викинувши тварину з під'їзду. Внаслідок чого кішка вдарилась об бетонну плиту. У суді жінка все заперечила. За її словами, кішка не була домашньою. Жінка її підгодовувала та надавала притулок у холодні часи. 20 липня вона винесла тварину на вулицю та залишила біля під`їзду, оскільки та дуже нявкала. Жодного насилля та фізичного впливу на кішку вона не здійснювала.

Натомість суд вважав інакше. На думку Феміди, встановлено умисел на спричинення фізичного болю тварині, а докази, які містяться в матеріалах справи та досліджені судом, не спростовують свідчення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Окрім штрафу, суд розпорядився конфіскувати тварину.

Як повідомляв «Главком», у липні Кіцманський районний суд Чернівецької області оштрафував на 17 тис. грн чоловіка за жорстоке поводження з твариною. За даними досудового розслідування, 20 червня близько 23 год. 50 хв. обвинувачений перебував у будинку, де вчинив знущання над кошеням. Спочатку чоловік бив тварину об стіл та стіну, а потім помістив її до холодильника.

У квітні Самарський районний суд Дніпра засудив на один рік обмеження волі, замінивши його на два роки випробувального терміну, дівчину, яка викинула кішку з восьмого поверху житлового будинку.

Голосіївський районний суд Києва дав п’ять років умовного терміну 30-річному місцевому мешканцю за вбивство трьох цуценят.