Балух переніс складну операцію після травми голови



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Володимир Балух наразі перебуває в реанімації лікарні швидкої допомоги

Поліція розслідує напад на Балуха за статтею про розбій

Колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха прооперували, він перебуває в реанімації у важкому стані.

Про це написала народна депутатка від «ЄС» Ірина Геращенко у Facebook.

«Балух знаходиться в лікарні швидкої допомоги, куди швидка привезла його опівдні. Скільки він лежав без свідомості після звітування про побиття - невідомо, встановити це мають правоохоронці», - повідомила Геращенко.

Вона сказала, лікарі працюють над стабілізацією стану Балуха.

«Поки що закінчилася операція, він перейшов у реанімацію. У Володі важка черепно-мозкова травма, операція була на голові, стан важкий», - додала нардепка.

Геращенко заявила, що реабілітація потребуватиме довгого часу.

Тим часом столична поліція відкрила провадження за статтею «розбій, спрямований на заволодіння майном».

«Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень - ред.) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, поліція Києва встановлює обставини побиття звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха, якого госпіталізували з тілесними ушкодження зі столичного Гідропарку.

Раніше український режисер Олег Сенцов заявив, що звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили сьогодні вночі.

Згодом народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила, що Балух знаходиться у лікарні у важкому стані. У нього зламані ключиця і рука.

За словами свідків, експолітв'язня Кремля Володимира Балуха могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.