Зробив зауваження українською. Нардеп розповів, за що могли побити Балуха



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Володимир Балух був засуджений окупантами в Криму через український прапор

Балух незадовго до побиття зробив зауваження українською російськомовній компанії

За словами свідків, експолітв'язня Кремля Володимира Балуха могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

Про це нардеп Микола Княжицький написав у Facebook.

За словами нардепа, свідки події розповіли, що Володимира Балуха побили після святкування дня народження одного з в‘язнів Кремля.

Зазначається, що під час святкування поруч з політв'язнями нібито сиділа російськомовна компанія, якій Володимир зробив зауваження.

«Балух зробив їм зауваження українською. Потім його відслідкували і побили. Перевіряємо цю інформацію», - написав нардеп.

Раніше український режисер Олег Сенцов заявив, що звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили сьогодні вночі.

Згодом народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила, що Балух знаходиться у лікарні у важкому стані. У нього зламані ключиця і рука.

У поліції Києва заявили, що отримали повідомлення про госпіталізацію Балуха приблизно о 12 годині. Його госпіталізували з Гідропарку. Також у нього зникли мобільний телефон та банківська картка.

Також зазначимо, що вчора Роман Сущенко, який днями заявив, що братиме участь у місцевих виборах від партії Європейська солідарність, опублікував фото, на якому він та інші колишні політв'язні Кремля зібралися у річницю звільнення з полону. Серед них, зокрема і Володимир Балух.

31 серпня партія Європейська солідарність на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах екс-політв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.