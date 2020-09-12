Балух залишається у стабільно тяжкому стані - Геращенко



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Володимир Балух наразі перебуває в реанімації лікарні швидкої допомоги

Балух як і раніше, непритомний

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, який потрапив до лікарні після побиття у столичному Гідропарку, станом на 12 вересня залишається, за словами медиків, у стабільно важкому стані.

Про це у Facebook написала депутатка від Європейської солідарності Ірина Геращенко.

«Від лікарів, що лікують В. Балуха: «Стан здоров’я стабільно важкий, без несподіванок. Треба час. Все, що потрібно, є. Під контролем!» — зазначила вона.

У коментарях вона додала, що пацієнт, як і раніше, непритомний.

Напередодні колишній політв'язень, режисер Олег Сенцов розповів про стан Балуха: він у медикаментозному сні.

9 вересня стало відомо, що Балуха підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомлялося, в Офісі президента відреагували на напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. У Зеленського заявили, що «Офіс президента вкрай стурбований» через це.

Нагадаємо, поліція Києва встановлює обставини побиття звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха, якого госпіталізували з тілесними ушкодження зі столичного Гідропарку.

Раніше український режисер Олег Сенцов заявив, що звільненого з російської в’язниці українського політв’язня Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

За словами свідків, експолітв'язня Кремля Володимира Балуха могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

8 вересня Володимира Балуха прооперували, він перебував у реанімації у важкому стані. Поліція розслідує напад на Балуха за статтею про розбій.

31 серпня партія Європейська солідарність на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах екс-політв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.