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    Кримінал

    «Для пацієнта важливі 7-10 доба»: лікарі розповіли про стан Балуха

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    Володимир Балух знаходиться в лікарні після побиття у Гідропарку - «Для пацієнта важливі 7-10 доба»: лікарі розповіли про стан Балуха
    Володимир Балух знаходиться в лікарні після побиття у Гідропарку

    Балух перебуває у стабільно важкому стані

    Стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, який потрапив до лікарні після побиття у столичному Гідропарку, стабільно важкий.

    Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    «Від лікуючих лікарів В. Балуха: «Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10 доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне», - передала вона слова лікарів.

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

    8 вересня Володимира Балуха прооперували.

    Раніше колишній політв'язень, режисер Олег Сенцов розповів про стан Балуха: він у медикаментозному сні

    Як повідомлялося, в Офісі президента відреагували на напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. У Зеленського заявили, що «Офіс президента вкрай стурбований» через це.

    Поліція Києва встановлює обставини побиття Балуха.

    Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року. 

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