«Для пацієнта важливі 7-10 доба»: лікарі розповіли про стан Балуха



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Володимир Балух знаходиться в лікарні після побиття у Гідропарку

Балух перебуває у стабільно важкому стані

Стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, який потрапив до лікарні після побиття у столичному Гідропарку, стабільно важкий.

Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Від лікуючих лікарів В. Балуха: «Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7-10 доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне», - передала вона слова лікарів.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

8 вересня Володимира Балуха прооперували.

Раніше колишній політв'язень, режисер Олег Сенцов розповів про стан Балуха: він у медикаментозному сні.

Як повідомлялося, в Офісі президента відреагували на напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. У Зеленського заявили, що «Офіс президента вкрай стурбований» через це.

Поліція Києва встановлює обставини побиття Балуха.

Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.