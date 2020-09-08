Колишнього політв’язня Балуха вночі побили невідомі



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Володимир Балух був звільнений з російської в'язниці рівно рік тому

Сенцов повідомив, що стан Балуха важкий і він перебуває в лікарні

Колишній кримський політв’язень Володимир Балух був знайдений сьогодні вранці після того, як його вночі жорстоко побили невідомі. Наразі він перебуває в лікарні.

«Володимир Балух був побитим сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються», - написав колишній політв’язень Кремля, режисер Олег Сенцов.

Інших подробиць події наразі немає. Як і інформації про те, де було скоєно напад і в якій лікарні перебуває Балух.

Зазначимо, що рівно рік тому, 7 вересня 2019 року Володимира Балуха було звільнено з російської в'язниці під час обміну між Україною та РФ.

Також зазначимо, що вчора Роман Сущенко, який днями заявив, що братиме участь у місцевих виборах від партії Європейська солідарність, опублікував фото, на якому він та інші колишні політв'язні Кремля зібралися у річницю звільнення з полону. Серед них, зокрема і Володимир Балух.

31 серпня партія Європейська солідарність на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах екс-політв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.