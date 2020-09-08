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    Колишнього політв’язня Балуха вночі побили невідомі

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    Володимир Балух був звільнений з російської в'язниці рівно рік тому - Колишнього політв’язня Балуха вночі побили невідомі
    Володимир Балух був звільнений з російської в'язниці рівно рік тому

    Сенцов повідомив, що стан Балуха важкий і він перебуває в лікарні

    Колишній кримський політв’язень Володимир Балух був знайдений сьогодні вранці після того, як його вночі жорстоко побили невідомі. Наразі він перебуває в лікарні.

    «Володимир Балух був побитим сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються», - написав колишній політв’язень Кремля, режисер Олег Сенцов.

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    Інших подробиць події наразі немає. Як і інформації про те, де було скоєно напад і в якій лікарні перебуває Балух.

    Зазначимо, що рівно рік тому, 7 вересня 2019 року Володимира Балуха було звільнено з російської в'язниці під час обміну між Україною та РФ. 

    Також зазначимо, що вчора Роман Сущенко, який днями заявив, що братиме участь у місцевих виборах від партії Європейська солідарність, опублікував фото, на якому він та інші колишні політв'язні Кремля зібралися у річницю звільнення з полону. Серед них, зокрема і Володимир Балух. 

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    31 серпня партія Європейська солідарність на з'їзді повідомила про включення в команду політсили на місцевих виборах екс-політв'язнів Володимира Балуха і Романа Сущенка.

    Володимир Балух - кримський фермер, якого окупаційна влада Криму незаконно засудила до п'яти років в'язниці. Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією 7 вересня 2019 року.

     Читайте також: «Євросолідарність» об’єднує патріотів та професіоналів, щоб зупинити проросійський реванш: заява партії
    Крим Європейська солідарність Олег Сенцов реванш політв’язні напад Володимир Балух
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