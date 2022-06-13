Свята під час війни. Психологиня дала пораду громадянам, у яких є гостра необхідність щось відзначити

Свої свята зараз треба відзначати приватно

Існують психологічні поради про те, що нам потрібен ресурс, позитив і взагалі багато чого ще. Проте усі ці поради – з мирного життя, зазначає «Главкому» професорка кафедри теоретичної та практичної психології Львівської політехніки Олена Лещинська.

«Соціальне життя – це теж битва: ми конкуруємо, заробляємо гроші, виховуємо дітей. Так, ми виснажуємося, і нам потрібно шукати можливість відпочити, забезпечити собі релакс, позитив, тому дозволяти собі свята необхідно», – вважає пані Лещинська.

З іншого боку, зараз – війна. Вона стосується кожного, іншого варіанту немає. Тому дуже важливим є цілісне соціокультурне поле. Під час війни соціокультурне поле є напруженим. Знаєте, в українців завжди є бажання подивитися на свої проблеми збоку – так, ніби вони їх не стосуються. Така інтелектуалізація є своєрідним способом захисту.

«Але для того, щоб зараз вижити, нам треба бути консолідованими і підтримувати цей рівень напруження. Особливо розслаблятися ми не можемо. Так, нам потрібна радість, і ресурс для нас – це позитивні моменти боротьби, які згуртовують, новини про наші перемоги, про наших героїв. При всьому нашому українському індивідуалізмі сьогодні наша сила у колективізмі, колективних почуттях, колективній злості до ворога», – зазначає професорка.

Весілля, випускні – це приватні свята. І потрібно мати совість і співчуття, щоби святкувати зараз свої свята приватно. Всі проглядають Facebook-стрічку, і коли спочатку бачиш фото з шикарного весілля, а після нього йдуть три дописи про загиблих героїв, це спричиняє психічний розрив, створює шизофренічне сприйняття, а ще – демотивує. Неможливо заборонити святкування, але гучні свята недоречні. Біда стосується нас всіх.