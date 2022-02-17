  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Леонід Швець
рус
    Думки вголос

    Чи врятують патріотичні святкування від російської загрози?

    • Леонід Швець

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна перебуває в найгарячішому періоді свого національного самовизначення - Чи врятують патріотичні святкування від російської загрози?
    Україна перебуває в найгарячішому періоді свого національного самовизначення
    фото: glavcom.ua

    Зеленський хоче застовпити власну роль у будівництві нації?

    Ви, звісно, не знаєте, як не знав і я, поки спеціально не зазирнув у календар, що 17 лютого День спонтанного прояву доброти.

    Ну добре ж, адже що може бути прекраснішим за спонтанний вияв доброти? Хоча саме в цей спеціально призначений день спонтанність очевидно істотно постраждає. Є у подібних приємних свят і ще одна вада, відома за іншими призначеними датами прояву братньої та всякої іншої любові: а що ж у інші дні?

    День єднання був призначений президентом цілком спонтанно, під тиском неприємних обставин бурхливо поточного моменту, який вимагає від українців нештатного прояву цієї самої єдності.

    Ідея виділити дату відтепер і назавжди дещо поспішна, бо велике бачиться на відстані, і 16 лютого треба було б дати трохи відстоятися, щоб зрозуміти, чи потягне цей день символічне навантаження

    Та й вибір єдності як предикат, напевно, не дуже вдалий. Відповідні конотації є не лише в днях Соборності, Незалежності, Конституції, державних гімну та прапора, мови та вишиванки, а й у всіх інших, включаючи народні, які, звичайно ж, насамперед об'єднують громадян, підкреслюють на 24 години їхню особливу єдність.

    Україна перебуває в найгарячішому періоді свого національного, у всіх сенсах, самовизначення, і тому зрозумілі прагнення влади, причому будь-якою, не тільки нинішньою, якоюсь символічною вішкою позначити контури, що намічаються, а заодно і застовпити власну роль у будівництві нації.

    Щоправда, під рукою немає багатого концептуального набору, тож у хід ідуть пафосні банальності із уже заграного синонімічного ряду: національна згода, згуртованість, нерозривність, спаяність, солідарність, консолідація. Ну і, як уже заведено, національна символіка та вишиванки.

    З одного боку, нічого поганого, а за інтенцією взагалі чудово, але не відпускає відчуття змістовного пробуксовування, непродуктивної зацикленості на прийомах, освоєних та засвоєних політиками та бюрократією у попередній період

    Звідси, до речі, і помітні ревнощі, з якими представники минулої влади ставляться до використання «зеленими» всього цього набору прийомів та символів, на яких будував та будує свій патріотичний образ Петро Порошенко.

    Наголос, звичайно, робиться на нещирості кроків і жестів політичних опонентів, на тупому ентузіазмі виконавців, які часом перетворюють патріотичні акції на місцях на квазіпатріотичні і тим самим, по суті, на антидержавні заходи.

    З опозиції справді багато речей стають помітнішими. Слід лише нагадати, що коло виконавців у нас майже не змінилося з часів якщо не Кучми, то Ющенка-Януковича точно, і за п'ятого президента учні та бюджетники так само завчено махали прапорцями, як махають при шостому. Практика організації патріотичних ритуалів, ініційованих згори, слідує звичним шаблонам, закладеним ще піонерськими організаціями та комсомолом.

    Як каже політичний психолог Світлана Чуніхіна, найгірше, якщо нинішня тривожна ситуація, яка сильно струсила Україну, нічого в результаті не змінить у суспільстві та владі, не змусить винести з неї якийсь важливий та корисний урок. Поки схоже, що так і буде, ми залишимося незмінними. Ну, плюс День єднання.

    Читайте також:

    Джерело: Слово і Діло

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: свята Україна президент влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Маслій
    Михайло Маслій

    історик української естради

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чи врятують патріотичні святкування від російської загрози?