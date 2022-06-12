Окупант влаштували в Херсоні «День Росії», містяни проігнорували свято (відео)

Місцеві жителі на свято в Херсоні не прийшли

Місцеві жителі на свято в Херсоні не прийшли

Росіяни не тільки в Херсоні, а й по всій області підготували заходи

На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування Дня Росії. Місцеві жителі на свято не прийшли. Про це «Суспільному» повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

«Більш ганебного сорому Росія не могла собі уявити. Там херсонців є 30 чи 40 людей. Навіть якщо б врахувати тих, хто ходить на всі свята, не зважаючи на їх політичний окрас, їх мало б бути більше. Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого», – сказав Самойленко.

Про те, що свято окупантів не набуло значних масштабів, свідчить і відео, яке оприлюднив один із місцевих Telegram-каналів.

Радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань каже, що росіяни не тільки в Херсоні, а й по всій області підготували заходи.

«По всій області росіяни організували в традиційному своєму стилі концерти «пєсні і пляски» Южного військового округу. Анонсовані також виступи якихось співаків, а по області – творчих колективів», – сказав Хлань.

Також Сергій Хлань повідомив, що рух Опору розклеїв листівки з QR-кодами по всьому місту.

«Сьогодні по всьому Херсону, рух Опору розклеїв листівки з QR-кодами, за якими можна детальніше ознайомитись із пропозиціями «Здав окупанта – отримай гроші» тощо. Такі листівки поклеїли навіть на будівлі, де військові РФ розташували свій штаб ФСБ, та на зайнятих росіянами адміністративних будівлях.

Раніше Росія розпочала видачу своїх паспортів в окупованому українському Херсоні. Охочих отримати в окупантів документ набралося 23 особи на 250-тисячне місто. Серед новоспечених «громадян РФ» – гауляйтер Володимир Сальдо.

Нагадаємо, 11 червня у Мелітополі Запорізької області окупанти видали першим місцевим жителям російські паспорти.

Як повідомлялося, росіяни планують провести на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей заходи, присвячені Дню Росії, який відзначається у країні-агресорів 12 червня.

Водночас, у Мелітополі з’явилися листівки, у яких місцеві патріоти оголосили про певну акцію, що пройде на центральній площі міста саме 12 червня, коли окупанти й планують влаштувати власне «свято».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Мелітополі того дня має виступати російський військовий ансамбль, а також окупанти роздаватимуть сувенірні російські паспорти.

Нагадаємо, що у містах Півдня України українські партизани ведуть постійну агітаційну роботу. Так, у Мелітополі та Херсоні з’явилися листівки із закликами відмовлятися від російського громадянства, яке будуть пропонувати окупанти.

Мелітопольські партизани також оголосили полювання на «мера» міста Галину Данильченко.