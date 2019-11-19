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    Суспільство

    У Епіфанія розказали, як Московська церква хотіла зіпсувати його візит до США

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    Предстоятель Української православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній<b>&nbsp;</b>23 жовтня під час свого першого візиту до США зустрівся з державним секретарем США Майком Помпео - У Епіфанія розказали, як Московська церква хотіла зіпсувати його візит до США
    Предстоятель Української православної церкви митрополит Київський і всієї України Епіфаній 23 жовтня під час свого першого візиту до США зустрівся з державним секретарем США Майком Помпео

    Митрополит РПЦ Іларіон спеціально приїхав у Вашингтон за добу до зустрічі Помпео з Епіфанієм

    Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) вважає, що перебування у США керівника відділу Зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви митрополита Іларіона (Алфеєва) дивним чином збіглося з візитом предстоятеля Української православної церкви Епіфанія.

    Про це архієпископ Євстратій сказав в інтерв’ю «Главкому».

    Архієпископ зазначив, що росіяни спецально планували свою поїздку до США. «Це підтверджується з двох джерел: з розкладу, затвердженого Держдепартаментом і з подальших коментарів самого митрополита Іларіона (Алфеєва). З повідомлень джерел Московського патріархату зрозуміло, що митрополит Іларіон спеціально приїхав у Вашингтон, щоб мати зустріч з державним секретарем за добу до зустрічі Помпео з митрополитом Епіфанієм», - наголошує Євстратій.

    Євстратій нагадав, що про поїздку предстоятеля Української православної церкви Епіфанія було відомо завчасно. «І саме на цей час, в той же недільний день, коли митрополит Епіфаній служив в храмі в Нью-Йорку, митрополит Іларіон також провів службу в антіохійському храмі в тому ж Нью-Йорку. Митрополит Епіфаній мав зустрітися з держсекретарем США, митрополит Іларіон виявляється мав зустрітися з ним за день до цього», - зауважує Євстратій.

    І все ж архієпископ наголосив, що фактично у США російський митрополит Іларіон з офіційних осіб зустрівся лише з представником Росії при ООН і з послом РФ.

    «Я думаю, що загалом ця ситуація і ті коментарі, які давав митрополит Іларіон після неї, взагалі виходять за рамки дипломатії і свідчать про те, що навряд чи митрополит Іларіон планує якісь майбутні контакти з офіційною американською владою», - підкреслив Євстратій (Зоря).

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    Філарет церква США ООН РПЦ Українська православна церква Вашингтон Епіфаній
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