Тата і вагітну маму вбив російський снаряд. Історія порятунку 8-річного хлопчика з Бахмута

Поліцейські врятували 8-річного Богдана, який залишився сам під обстрілами

8-річний Богдан залишився сам під обстрілами у Бахмуті

У Бахмуті правоохоронці врятували 8-річного хлопчика, батько і вагітна мати якого загинули під час ворожого обстрілу. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Богдана не було з батьками, коли вони потрапили під обстріл. Батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. Поряд з ними вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.

Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було неможливо. Дізнавшись, що тато і мама, яка була на сьомому місяці вагітності, загинули, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце.

Правоохоронці, ризикуючи життям забрали осиротілу дитину з-під обстрілів. Вони допомогли хлопчику зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували.

У поліції розповіли, що зараз Богдан перебуває у безпечному місці, за ним вже їдуть родичі. Дитину забере до себе рідна тітка.

Нагадаємо, раніше міський голова Бахмута Олексій Рева розповів про надзвичайно важку ситуацію в місті. За його словами, ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах, в багатоповерхівках падають цілі під'їзди, у приватному секторі десятки згорілих будинків.

Зазначимо, газета The Washington Post раніше писала, що у боях за Бахмут амбіції російського олігарха Євгена Пригожина, засновника групи найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» затьмарили всю стратегічну логіку. Видання зазначає, що Пригожин кидає у бій хвилі найманців з ПВК «Вагнера», мабуть, бачачи політичну вигоду у захопленні Бахмута як військовий трофей, тоді як регулярні сили російської армії в інших місцях відступають.

До слова, триває 244 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.