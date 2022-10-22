Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мер Бахмута розповів про надзвичайно важку ситуацію в місті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мер Бахмута розповів про надзвичайно важку ситуацію в місті
Вщент розбита критична інфраструктура унеможливлює відновлення електропостачання
Олексій Рева/Facebook

Безпекова ситуація не дозволяє у Бахмуті оперативно виявляти загиблих та розбирати завали

Ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах, в багатоповерхівках падають цілі під'їзди, у приватному секторі десятки згорілих будинків. Про це повідомив міський голова Олексій Рева.

«Ворог продовжує знищувати Бахмутську громаду і воювати проти наших мирних мешканців. Найстрашніше, що від ворожих нападів гинуть щодня наші бахмутяни. Безпекова ситуація не дозволяє оперативно виявляти загиблих та розбирати завали», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуація в місті є надзвичайно важкою. Вщент розбита критична інфраструктура, що унеможливлює відновити електропостачання, водопостачання та вивезти сміття.

«Небезпечно всюди! Я вкотре повторюю, що треба евакуюватися! Негайно! Зараз найголовніше зберегти життя», – додав Рева.

Раніше повідомлялося, що окупанти відкривали вогонь по Бахмуту чотири рази за добу. Є загиблі.

Нагадаємо, триває 241-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Читайте також: Йдуть дуже складні бої: Росія стягнула в район Бахмута найкращі підрозділи
Теги: Україна окупанти росія війна Донеччина Бахмут

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйновано та пошкоджено 45 цивільних об‘єктів
Обстріл житлових будинків Бахмута: поліція показала наслідки (фото)
Сьогодні, 16:29
Ілон Маск покепкував з Дмитра Медведєва
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
Вчора, 09:31
Наші сили оборони тримають удар
Йдуть дуже складні бої: Росія стягнула в район Бахмута найкращі підрозділи
16 жовтня, 16:55

Події в Україні

Ракетна атака на Волинь: що відомо на цей час (фото)
Ракетна атака на Волинь: що відомо на цей час (фото)
Мер Бахмута розповів про надзвичайно важку ситуацію в місті
Мер Бахмута розповів про надзвичайно важку ситуацію в місті
Обстріл Луцька: пошкоджено більше десяти приватних будинків (фото)
Обстріл Луцька: пошкоджено більше десяти приватних будинків (фото)
Окупанти придумали, як вивезти з Херсона полонених українців
Окупанти придумали, як вивезти з Херсона полонених українців
«Південь» назвав кількість ракет, які ворог тримає напоготові в морі
«Південь» назвав кількість ракет, які ворог тримає напоготові в морі
Рашисти тікають з Херсона на крадених автомобілях – Генштаб
Рашисти тікають з Херсона на крадених автомобілях – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Росіяни концентруються в Білорусі: Кулеба розповів про справжні наміри Путіна
48K
«Путін піде далі»: Байден переконаний, що диктатор не зупиниться на Україні
32K
Зеленський розгляне петицію щодо призначення головою СБУ лідера С14
22K
На Львівщині вибухи, начальник військової адміністрації повідомив деталі
19K
Заклики проти зброї Україні: виступ міністра оборони Канади зірвала протестувальниця
12K
Резніков зробив обнадійливу заяву щодо ППО України

Новини

Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
Сьогодні, 12:12
Росія вербує на Близькому Сході бойовиків на війну в Україну – Генштаб
Сьогодні, 07:34
Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Вчора, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Вчора, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
20 жовтня, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
20 жовтня, 07:27

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту