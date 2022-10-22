Мер Бахмута розповів про надзвичайно важку ситуацію в місті

Безпекова ситуація не дозволяє у Бахмуті оперативно виявляти загиблих та розбирати завали

Ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах, в багатоповерхівках падають цілі під'їзди, у приватному секторі десятки згорілих будинків. Про це повідомив міський голова Олексій Рева.

«Ворог продовжує знищувати Бахмутську громаду і воювати проти наших мирних мешканців. Найстрашніше, що від ворожих нападів гинуть щодня наші бахмутяни. Безпекова ситуація не дозволяє оперативно виявляти загиблих та розбирати завали», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуація в місті є надзвичайно важкою. Вщент розбита критична інфраструктура, що унеможливлює відновити електропостачання, водопостачання та вивезти сміття.

«Небезпечно всюди! Я вкотре повторюю, що треба евакуюватися! Негайно! Зараз найголовніше зберегти життя», – додав Рева.

Раніше повідомлялося, що окупанти відкривали вогонь по Бахмуту чотири рази за добу. Є загиблі.

Нагадаємо, триває 241-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.